Stile di vita sano, Amway e Nutrilite a sostegno della Longevity Run di Roma

Roma, 15 ott. (Adnkronos Salute) - All’interno del Villaggio della Salute, in occasione della Longevity Run 2024 di Roma, evento dedicato all’importanza del benessere, organizzato dal Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, saranno presenti, in uno stand dedicato, dal 19 al 20 ottobre, Amway, e Nutrilite, rispettivamente, l’azienda leader nella vendita di vitamine e il brand di riferimento degli integratori alimentari distribuito in esclusiva da Amway.

La corsa, non competitiva e lunga 5 km - informa una nota - si svolgerà a Roma, domenica 20 ottobre, all’interno della Mezza Maratona, con partenza alle 9.30 dal Circo Massimo. Nella giornata di sabato 19 ottobre, i visitatori dello stand di Amway e Nutrilite troveranno esperti del brand disponibili a illustrare l'importanza di una corretta alimentazione e il suo impatto sulla vita quotidiana. Inoltre verranno presentate le ultime novità dell’azienda dedicate all’integrazione e al ritrovo di energia quotidiana e costante, anche in occasione di momenti dedicati allo sport.

La partecipazione di Amway e Nutrilite a un evento che rispecchia la loro missione, permette di consolidare ulteriormente la loro posizione nel settore del benessere, promuovendo un concetto di salute olistica e uno stile di vita sano ed equilibrato. L’evento Longevity Run, infatti, ha la finalità di sensibilizzare i cittadini sull'importanza dell'attività fisica e della nutrizione, per una vita lunga e sana e sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari. La corsa della prossima domenica conclude, nella Capitale, un tour che ogni anno attraversa l’Italia con tappe da Nord a Sud.

Oltre alla corsa, i visitatori potranno accedere al villaggio Eataly nelle giornate di venerdì e sabato con la possibilità di usufruire di check-up medici gratuiti, sessioni di yoga, allenamenti funzionali e workshop dedicati a nutrizione, gestione dello stress e salute mentale.Per maggiori informazioni longevityrun.it