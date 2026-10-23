Gerry Scotti, gioie e dolori del più amato dagli italiani

«Noi non abbiamo bandiere, ma direi che l’unica, da anni, è Gerry Scotti». Pier Silvio Berlusconi, presidente e amministratore delegato di Mediaset for Europe, l’ha detto in pubblico, al punto che a Gerry si sono riempiti gli occhi di lacrime. Certo, è uno che piange, anche in Tv, ma mai senza una ragione sentita (l’ultima per la dichiarazione della cantante Nicla Ozenda che ha lasciato la sua trasmissione per un’operazione, ma torna appena può). Gerry ha creduto in Mediaset fin dall’inizio e oggi, con La ruota della fortuna, il programma portato al successo da Mike Bongiorno e rivoluto da Pier Silvio, si gioca ogni giorno il picco di share che è un unicum in Europa anche se dall’altra parte c’è Stefano De Martino con il suo Affari tuoi, che sembrava imbattibile, ma Scotti nelle ultime settimane sembra avere la meglio.

A Mediaset Gerry può contare anche su amici come Giorgio Restelli, responsabile delle risorse artistiche, e Marco Manfredi, top manager di Publitalia. Entrambi erano al compleanno di Gabriella Perino, l’architetto milanese legata a Scotti da oltre 15 anni, che lo conosceva già prima del matrimonio con Patrizia, la quale allora era impegnata nella pubblicità della Rusconi Editore. Quando Patrizia si innamorò di un altro, Gerry raccontò, a Silvia Toffanin, di aver subito un tradimento. Fu una ferita profonda, ma riconobbe anche i propri errori: «Lavoravo troppo e ho vissuto la fine della mia famiglia con un senso di vergogna». Aveva imparato l’importanza della famiglia dai genitori (il padre lavorava alle rotative del Corriere della sera) che sognavano un figlio avvocato. Gerry era vicino alla laurea, ma la passione per la radio e il lavoro da dj lo portarono fino a Mediaset, scelto da Mike Bongiorno. Pochi mesi fa l’università degli studi dell’Insubria gli ha conferito la Laurea Magistrale honoris causa in Scienze e tecniche della comunicazione i: lui ama pensare che i genitori, scomparsi troppo presto, ne sarebbero stati felici. Sul piano privato è sereno. Edoardo, il figlio avuto da Patrizia, oggi trentatreenne, gli ha già dato tre nipoti. Qualche mese fa è circolata la notizia delle nozze con Gabriella: una cerimonia semplicissima in Comune, a Milano, soltanto loro due. Eppure, durante un’intervista al Festival di Dogliani, alla domanda diretta Scotti ha risposto: «Non c’è stato nessun matrimonio», senza aggiungere altro.