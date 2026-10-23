Il podio di Roberto Alessi: Federici, Tony Effe, Topo Gigio

1. La signora dei due mondi si scopre attrice

Marisela Federici ci ha preso gusto e, dopo il debutto a maggio in Colazione da Truman, torna il 14 e 15 novembre al Teatro Off Off di Roma nella commedia di Santino Fiorillo con lei in scena. Per chi non lo sapesse, è forse la signora più «gran signora» della capitale: la sua villa, la Furibonda, è una delle più belle. Nata in Venezuela, bellissima modella, ha sposato prima il finanziere libanese Roger Tamraz, fondatore di Tamoil, poi il conte Paolo Federici, che l’ha portata a Roma. Fu legatissima a Susanna Agnelli, detta Suny, e alle malelingue che insinuavano altro rispondeva: «Fandonie e stupide volgarità».

2. Giulia è lì lì per sbatterlo fuori casa?

«Per ora non l’ho sbattuto fuori di casa»: una frase non delicatissima di Giulia De Lellis, che ne ha parlato non solo nella stretta cerchia di amici, ma anche durante un’intervista alla Lucarelli, credo. Parlare così non è rose e fuori. Il partner Tony Effe, nonché papà della sua bambina Priscilla, nata a ottobre, è uno dei principi del rap italiano, un panorama ristretto rispetto ai rapper americani, che hanno milioni e milioni di album venduti al loro attivo, ma sempre molto, molto seguito dai giovani in Italia. Da mesi si dice che tra loro sia finita. Il fatto che non l’abbia buttato fuori casa fa ben sperare.

3. Ma cosa mi dici mai! Sono la star della Sony

Maria Perego, la sua creatrice, è scomparsa nel 2019, ma Topo Gigio continua a essere una superstar internazionale. Nato dalla fantasia dell’autrice televisiva insieme all’autore e regista Guido Stagnaro, il celebre topolino conquista ora anche Sony Music Italy, che ne annuncia l’ingresso nel suo elenco per bambini. «Sony Music Italy è orgogliosa di annunciare la firma di Topo Gigio», si legge nel comunicato. Sono già al lavoro diversi progetti musicali, con brani inediti che saranno pubblicati prossimamente sia in digitale sia in formato fisico. Il commento di Gigio? «Ma cosa mi dici mai!».