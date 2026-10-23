Roberta Tagliavini, senza coraggio sarei morta

La fortunatissima trasmissione Cash or trash - Chi offre di più? condotta da Paolo Conticini sul Nove ha in lei una delle sue vere protagoniste. Roberta Tagliavini, per gli intenditori di modernariato RobertaeBasta, è titolare dei cinque negozi a Milano in via Fiori Chiari, nel cuore della sofisticata Brera, a pochi metri dall’Accademia d’arte.

Personaggio dagli anni Sessanta, Roberta decise allora di lasciare il primo marito, che la costringeva a vivere «con suoceri tremendi». Aveva una bambina piccola, che per anni le fu negata. «Non potevo più vivere da schiava, umiliata e vessata da una suocera terribile. Mio marito non mi difendeva. Un giorno mi sono guardata allo specchio e mi sono chiesta: vuoi vivere e morire così? Ho preso e sono andata via in anni in cui a una donna separata era una poco di buono, non affittavano neanche uno scantinato. Poi ho incontrato Alberto, il mio secondo marito, che lavorava con Adriano Celentano. All’inizio la nostra casa era solo la sua camera da letto nella casetta che divideva con l’autista di Adriano. Io avevo già lavorato nel settore dei mobili e ho deciso di ripartire da Milano. Prima vendevo arredamenti rustici completi per piccoli appartamenti, poi ho scoperto i mercatini, il modernariato, l’Art déco e il Liberty. Così è nato RobertaeBasta». Da Alberto ha avuto Mattia, oggi suo più importante collaboratore. La figlia Malena è diventata una bravissima fotografa e l’ha resa nonna di un nipote laureato in architettura, che lavora con lei e che definisce «bellissimo e pieno di talento». La vita, però, le ha riservato prove durissime: il marito si è ammalato di cancro ai polmoni e lei stessa ha affrontato due volte un tumore al seno.

«Non l’ho detto a nessuno, nemmeno a mio marito. Mio figlio l’ho avvisato solo all’ultimo. Pensavo di rimanere sola in ospedale, invece me li sono ritrovati tutti e due in camera il giorno dell’operazione». Oggi è considerata una delle maggiori esperte internazionali di arte e arredamento, specializzata soprattutto nel design degli anni Quaranta e Cinquanta, con pezzi di Fornasetti e Gio Ponti che ricerca in tutto il mondo. La tv le ha regalato una nuova vita: «Mi diverto, adoro lavorare con Paolo Conticini sul Nove e sono entusiasta di andare a La vita in diretta da Alberto Matano, un vero signore, di educazione assoluta».