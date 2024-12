Emiliano, "Puglia candidata a Regione Europea Sport 2026"

Ascolta ora 00:00 00:00

BARI - "La Regione Puglia ha dato un impulso molto più forte che in passato a tutto il movimento sportivo regionale. Un processo che vuole coinvolgere soprattutto le società sportive che si occupano degli sport cosiddetti minori, ma che hanno una funzione essenzialmente sociale. È per questo che abbiamo candidato la Puglia a Regione Europea dello Sport per il 2026 ed è per questo che stiamo varando un nuovo piano di rafforzamento dell'impiantistica. Il 2026 non è casuale, è la data in cui si svolgeranno a Taranto i Giochi del Mediterraneo". Lo ha affermato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano partecipando questa mattina nel padiglione 152 della Fiera del Levante di Bari, insieme al vicepresidente e assessore allo Sport per Tutti Raffaele Piemontese, alla presentazione del premio Eccellenze Regione Puglia 2023 e alla candidatura della Puglia a Regione Europea dello Sport Aces Europe, un'associazione no profit con sede a Bruxelles che consegna dal 2001 il premio di European Capital of Sport. "Mi auguro - ha aggiunto Emiliano - che si crei quella unità di azione tra Governo, Regione e Comuni, che restituisca allo sport la sua funzione di mezzo di emancipazione, oltre che di rappresentazione delle capacità sportive di punta di tutti gli italiani. Dunque un ruolo sociale che promuove l'eguaglianza di diritti che consenta a ciascuno di esprimere la propria personalità". "Nel corso di questi nove anni - ha spiegato Piemontese - abbiamo rilanciato notevolmente le nostre politiche sullo sport, investendo decine di milioni di euro per riqualificare tanti impianti sportivi pubblici, del privato sociale e del no profit. Oltre quattrocento impianti sportivi sono stati realizzati e riqualificati grazie ad un contributo della regione Puglia. Abbiamo finanziato tantissimi atleti soprattutto quelli che provengono da fasce più deboli e in difficoltà. Abbiamo acquistato attrezzature sportive per disabili". All'evento sono intervenuti anche il presidente Aces Italia Vincenzo Lupattelli, il dirigente regionale Sport per Tutti Benny Pacifico.

Nell'occasione, a tutti gli atleti e associazioni sportive presenti, è stato presentato un video e la bozza del logo per la candidatura della Puglia a Regione Europea dello Sport 2026. Sono