I leader europei adottano le conclusioni sull'Ucraina

BRUXELLES - Il Consiglio europeo ha adottato le conclusioni sull'Ucraina. Nel testo si legge che "a più di mille giorni dall'inizio dell'invasione su vasta scala da parte della Russia, il Consiglio europeo ribadisce la sua risoluta condanna della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, che costituisce una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite, e ribadisce il suo continuo sostegno all'indipendenza, sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina all'interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale". I leader riconfermano "l'incrollabile impegno dell'Unione Europea a fornire continuo sostegno politico, finanziario, economico, umanitario, militare e diplomatico all'Ucraina e al suo popolo per tutto il tempo necessario e con la intensità necessaria". La Russia non deve prevalere", si legge.

"L'Unione europea resta impegnata a sostenere il risanamento, la ripresa e la ricostruzione dell'Ucraina, in coordinamento con i partner internazionali: la conferenza per la ripresa dell'Ucraina ospitata dall'Italia nel luglio 2025 sarà

importante in questo contesto", si legge ancora. "L'Unione europea continuerà a collaborare strettamente con l'Ucraina e a sostenere i suoi sforzi di riforma nel suo", prosegue il testo.