Lepore a Bruxelles, 'l'Ue non escluda le Regioni da Coesione"

BRUXELLES - Sulla futura politica di coesione "siamo interessati a capire" che ruolo avranno regioni e città "nella definizione della governance, che pare che sarà messa in discussione dalla Commissione Ue". Lo ha detto il sindaco di Bologna Matteo Lepore al suo esordio a Bruxelles come membro del Comitato europeo delle Regioni durante i lavori della plenaria.

Lepore ha osservato che "servono più risorse per ridurre le disuguaglianze, siamo preoccupati per la mancanza di una delega in Commissione Ue sui diritti sociali e questo è fondamentale perché vediamo che il tessuto comunitario si sta strappando e le ingiustizie sociali continuano a esserci".