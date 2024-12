L'eurodeputata della Lega Tardino porta la Settimana Santa di Enna a Bruxelles

Ascolta ora 00:00 00:00

BRUXELLES - "Le nostre tradizioni e la nostra cultura sono radicate nel cuore dell'Europa e questo evento ne è una dimostrazione forte e significativa". Lo ha affermato Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega in occasione dell'evento di presentazione della Settimana Santa di Enna al Parlamento europeo. "La Settimana Santa di Enna ci ricorda come tradizioni e cultura vanno tutelate e preservate anche contro chi oggi vive di rivisitazioni storiche senza senso", ha continuato Tardino ringraziando il sindaco di Enna Maurizio Dipietro, che non è potuto intervenire personalmente ma che ha sostenuto l'evento. "La Settimana Santa ennese ci aiuta a mantenere vivo il ricordo della nostra cristianità e a tenere legate fede e tradizioni.

Tutta la città partecipa alle celebrazioni, con la processione delle sedici Confraternite. Come sottolineato da Annalisa Tardino, la Settimana Santa ennese è la seconda per importanza in Europa dopo Siviglia", ha spiegato Walter Cardaci, assessore al Comune di Enna. Hanno preso parte all'evento anche gli eurodeputati della Lega Gianna Gancia e Antonio Maria Rinaldi.

"La Settimana Santa di Enna rappresenta il nostro essere ennesi.

Dalla tradizione dialettale, ai gesti, tutto racconta delle tradizioni delle sedici confraternite. Tutto ciò che si muove durante la Settimana Santa è valore ed identità ma soprattutto fede e tradizione ", ha concluso la scrittrice, autrice del libro "L'ora degli incappucciati".