Scholz replica a Musk: "Non dà buoni consigli politici"

BRUXELLES, 20 DIC - "C'è la libertà di opinione, che vale anche per i multimiliardari. Ma libertà di opinione significa anche poter dire cose che non sono giuste e che non contengono buoni consigli politici". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in conferenza stampa a Berlino, secondo quanto riporta la Dpa, rispondendo alle domande dei giornalisti sull'endorsement di Elon Musk all'AfD, definita dal ceo di Tesla "l'unica speranza per salvare la Germania". Scholz ha sottolineato anche che i partiti democratici tedeschi la vedrebbero tutti in modo diverso.

"Ho parlato con il presidente russo e gli parlerò ancora". Ha sottolineato Scholz, dicendo che l'obiettivo dei colloqui con Vladimir Putin è sempre quello di "porre fine alla guerra e fermare l'aggressione russa" all'Ucraina.

Scholz e Michal hanno esortato i partner occidentali ad aumentare gli aiuti militari in favore di Kiev. "Sono necessari ulteriori sforzi da parte di quanti più Stati membri dell'Ue possibile", ha spiegato Scholz, menzionando in particolare la difesa aerea e le munizioni di artiglieria.