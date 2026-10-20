Macchine e brevetti, viaggio nella storia della tecnologia

Un viaggio nella storia dell’innovazione. Dapprima le macchine industriali che hanno cambiato il modo di lavorare, poi sono arrivati gli elettrodomestici che hanno trasformato la vita casalinga, quindi le telecomunicazioni e l’automazione. Guardando chi siamo stati riusciamo a immaginare il futuro. La trama dello sviluppo tecnologico è ben visibile nella storia di Fiera Milano ed è confluita nella mostra «Prototipi di Futuro. Macchine, brevetti, invenzioni, tecnologia e desideri alla Fiera di Milano», ingresso libero fino al 29 gennaio. L’esposizione, allestita nella lounge di Palazzo Assolombarda e visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 19.30, comprende manifesti, fotografie d’archivio, pubblicità e immagini di macchinari custoditi nell’Archivio storico di Fondazione Fiera. Sin dalla prima Campionaria del 1920, la Fiera è da sempre una vetrina privilegiata dell’innovazione, il luogo in cui ciò che nasce nel mondo della produzione viene presentato al pubblico. È stata inaugurata ieri sera, alla presenza del Presidente di Assolombarda Alvise Biffi e del Presidente di Fondazione Fiera Giovanni Bozzetti.

La mostra fa parte delle iniziative lanciate in occasione di CES Unveiled Milan, tappa ufficiale europea, per la prima volta in Italia, di «Road to Ces» in promozione del Ces (Consumer Electronics Show), il principale evento fieristico mondiale per l’innovazione tecnologica promosso dalla Consumer Technology Association (CTA), che si svolge ogni anno a Las Vegas, e trova la sua sede naturale in Assolombarda.

«Le immagini del nostro Archivio raccontano il momento in cui le persone incontravano per la prima volta la tecnologia che avrebbe cambiato le loro abitudini. Oggi, mentre l’intelligenza artificiale apre una nuova fase di trasformazione, questa storia ci aiuta a comprendere il valore delle fiere: rendere l’innovazione visibile. La Fiera di Milano è da oltre un secolo uno dei luoghi principi in cui l’Italia può mostrare al mondo la propria straordinaria capacità di innovare ha detto il presidente di Fondazione Fiera Giovanni Bozzetti. Mentre il presidente di Assolombarda Alvise Biffi ha ribadito «come l’innovazione abbia trasformato, nel tempo, il lavoro e la vita quotidiana, ricordandoci che ogni progresso nasce da un’intuizione, ma diventa realtà quando incontra le imprese e si traduce in applicazioni concrete».