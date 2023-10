Apre la Stanza segreta di Michelangelo, dove l'artista si nascose

A quasi 50 anni dal suo ritrovamento, avvenuto nel 1975, Firenze apre le porte della Stanza segreta di Michelangelo, piccolo ambiente contenente una serie di disegni attribuiti al Buonarroti (che qui si nascose nel 1530) a cui si accede dalla Sagrestia Nuova, all'interno del Museo delle Cappelle Medicee. L'apertura sarà fatta in via sperimentale dal 15 novembre 2023, con prenotazioni fino al 30 marzo 2024. Alla fine degli anni novanta, la stanza veniva aperta ai visitatori del museo ma in maniera intermittente, non regolata. Da oggi, per la prima volta, si aprirà invece in modo organizzato per gruppi contingentati di massimo quattro persone, in modo da proteggere i disegni e mantenere le adeguate condizioni conservative.

La storia

La stanza fu scoperta nel 1975 quando l'allora direttore del Museo delle Cappelle Medicee, Paolo Dal Poggetto, incaricò il restauratore Sabino Giovannoni di fare saggi di pulitura in un corridoio stretto sotto l'abside della Sagrestia Nuova, per cercare uno spazio adatto alla realizzazione di una nuova uscita del museo. La stanzetta, 10 metri di lunghezza per 3 di larghezza, alta al culmine della volta 2 metri e 50, era stata usata come deposito di carbonella fino al 1955 e poi rimasta chiusa e dimenticata per decenni. Durante dei saggi sulle pareti, il restauratore trovò una serie di disegni murali di dimensioni varie, in molti casi sovrapposti. L'allora direttore li attribuì per la maggior parte a Michelangelo, ipotizzando che quest'ultimo si fosse rifugiato nel piccolo ambiente nel 1530 per nascondersi da papa Clemente VII, irato perché l'artista era stato supervisore delle fortificazioni nel breve periodo di governo repubblicano.

L'iniziativa

L'imminente e attesa apertura al pubblico della Stanza segreta è resa possibile anche grazie al monitoraggio che verrà condotto nei prossimi mesi, d'intesa con l'Opificio delle Pietre Dure. Il numero limitato di presenze per fasce orarie è dovuto alla necessità di intervallare il periodo di esposizione alla luce a led a periodi prolungati di buio. Nel 2018 grazie alla collaborazione del Ministero della Cultura con Lottomatica, il maestro Mario Nanni, coadiuvato dall'architetto Maria Cristina Valenti, in quegli anni in forze ai Musei del Bargello, ha curato la nuova illuminazione a led della stanza.

"La conclusione dei lavori della nuova uscita e l'adeguamento del Museo delle Cappelle Medicee alle norme di sicurezza, consentiranno di aprire la stanza segreta di Michelangelo - ha spiegato il direttore generale dei Musei del Ministero della Cultura, Massimo Osanna - luogo di fascino straordinario, ma delicatissimo per l'ubicazione dello stretto ambiente nel percorso museale e per la tutela dei disegni a carboncino presenti sulle pareti" .

Prezzi e orari

La Stanza segreta sarà accessibile esclusivamente su prenotazione, a un massimo di quattro persone a gruppo accompagnato, fino ad un limite di 100 persone la settimana. Sarà aperta il lunedì (alle 15, 16:30 e 18:00), il mercoledì (alle ore 9:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00), il giovedì (alle ore 9:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00), il venerdì (alle ore 15:00, 16:30 e 18:00) e il sabato (alle ore 9:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00). La permanenza massima all'interno della stanza sarà di 15 minuti, accompagnati dal personale di vigilanza del Museo. Dal momento che per accedere all'ambiente è necessario scendere una stretta e angusta scala, la stanza non è accessibile ai disabili e, per ragioni di sicurezza, ai minori di 10 anni. Il biglietto di ingresso avrà un costo di 20,00 euro a persona (2,00 euro i ridotti; gratuito per i minori di 18 anni) a cui si andranno ad aggiungere i costi della prenotazione obbligatoria (3 euro) e il prezzo del biglietto di ingresso al Museo delle Cappelle Medicee (10 euro intero, 3 euro ridotto fino al 15 dicembre 2023).