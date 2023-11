La torre di Pisa, l'arco della pace, la Mole Antonelliana: l'ultimo sfregio dei pro Hamas

Le proteste degli studenti, che si sono dati appuntamento nelle piazze, arrivano a colpire direttamente alcuni dei più famosi monumenti italiani. A Torino, ieri sera un centinaio di attivisti hanno manifestato davanti alla Mole Antonelliana. Alcuni sono entrati all'interno del complesso e hanno srotolato uno striscione con cui si chiede il "cessate il fuoco immediato" a Gaza.

Il capoluogo piemontese è una delle piazze più calde della protesta. I collettivi hanno imbrattato con la vernice rossa le sagome del premier Giorgia Meloni e del leader israeliano Benjamin Netanyahu. "Questo è il rosso del sangue che Israele sta versando sterminando il popolo palestinese" , ha detto uno speaker con il megafono. Parallelamente, altri studenti davano alle fiamme un manifesto elettorale dell'assessore regionale in Piemonte alle Politiche sociali, esponente di Fratelli d'Italia, Maurizio Marrone, nella centralissima corso Vittorio Emanuele.

A Milano, gli studenti si sono dati appuntamento alle 9.30 in largo Cairoli, poi si sono mossi per il centro città. Alcuni manifestanti hanno preso di mira un negozio Armani, all'angolo tra via Manzoni e via Pisoni, in zona Montenapoleone, buttando della vernice rossa e incollando alla vetrina fogli che riportavano messaggi come "rapporti economici con Israele = finanziare il genocidio" . Parallelamente, una quindicina di antagonisti hanno fatto irruzione all'interno della torre di Pisa, superando i controlli, e hanno esposto una maxi bandiera della Palestina.