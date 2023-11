"Finanziate il genocidio". E gli studenti vandalizzano un negozio Armani a Milano

Anche a Milano, come in altre 40 città italiane, questa mattina è partito il corteo studentesco, in concomitanza con lo sciopero generale indetto dai sindacati. Al centro, ovviamente, slogan e striscioni contro gli esponenenti di centrodestra e Israele. Alcuni manifestanti hanno preso di mira un negozio Armani, all'angolo tra via Manzoni e via Pisoni, in zona Montenapoleone, buttando della vernice rossa e incollando alla vetrina fogli che riportavano messaggi come "rapporti economici con Israele = finanziare il genocidio" .

#Milano, azione degli studenti contro un negozio di #Armani durante il corteo pic.twitter.com/37cBFArzfV — Local Team (@localteamit) November 17, 2023

I ragazzi si sono dati appuntamento alle 9.30 in largo Cairoli, poi si sono mossi per il centro città fino in piazza Missori. La manifestazione, monopolizzata dai collettivi rossi e dai centri sociali, ha principalmente due bersagli: la riforma della scuola voluta dal ministro Giuseppe Valditara e il sostegno del governo a Israele. Nelle ultime settimane, la guerra in Palestina è diventata il nuovo pretesto degli studenti rossi per sabotare il sistema scolastico, con le occupazioni delle università e gli scioperi a oltranza nelle piazze italiane.

"Nelle nostre scuole viviamo ogni tipo di problemi: edifici scolastici decadenti, trasporti insufficienti, stress e ansia continui causati da professori e verifiche" , denunciano i ragazzi nel comunicato con cui hanno lanciato la protesta. Motivazioni sulla carta condivisibili, alle quali però aggiungono pretesti di natura prettamente politica, come il conflitto in Medio Oriente. "Vengono tagliati fondi all'istruzione per produrre e distribuire armi e distruzione. Non possiamo più restare in silenzio, dobbiamo farci sentire e la politica deve ascoltare le nostre richieste" , hanno concluso dall'Unione degli studenti.