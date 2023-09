"Non c'erano metastasi al cervello". La rivelazione degli esami su Purgatori

Non erano presenti metastasi al cervello al momento del decesso di Andrea Purgatori. È quanto emerge dai risultati degli esami istologici nell'ambito dell'indagine della Procura di Roma sulla morte del giornalista, che smentisce dunque la prima autopsia effettuata pochi giorni dopo la morte del conduttore di Atlantide, avvenuta lo scorso 19 luglio.

I consulenti dei pubblici ministeri e quelli delle parti hanno tenuto un incontro per fare il punto sulla attività effettuata in queste settimane all’istituto di medicina legale del Policlinico di Tor Vergata. Nel procedimento, avviato dopo una denuncia dei familiari, sono indagati due medici per omicidio colposo: il professor Gianfranco Gualdi, responsabile della radiologia della Casa di Cura Pio XI di Roma, e del dottor Claudio Di Biasi. Sono i due professionisti che hanno effettuato la prima diagnosi di tumore in stadio avanzato, con metastasi anche al cervello.

Prima di morire, Purgatori ha subito un calvario ospedaliero durato quattro mesi. Ad aprile la Casa di Cura Pio XI formula la diagnosi di “tumore al polmone con metastasi diffuse agli organi vicini e al cervello”. Il giornalista continua a svolgere il suo lavoro, anche perché i medici gli fanno sapere che la terapia funziona e le metastasi si sono ridotte. Passano i giorni e Purgatori si sente sempre pù stanco e affaticato. Un nuovo controllo smentisce la precedente diagnosi: non c’è nessuna metastasi al cervello, soltanto alcune ischemie cerebrali.

Nei primi giorni di luglio avviene il ricovero all’ospedale Umberto I. I famigliari parlano con un radiologo “che in quei momenti concitati si preoccupa di confermare alla famiglia la presenza delle famose metastasi al cervello”. Undici giorni dopo il ricovero, il 19 luglio, Andrea Purgatori muore. Da quel momento comincia la battaglia legale per stabilire le vere cause del decesso.