Cronologia della Scala e archivio necessario

In quest’epoca di cultura liquida, troppo liquida, ci stiamo dimenticando di cosa sia un archivio. Un luogo mitico che affonda le radici nella Biblioteca di Alessandria e nel moderno trae nuova vita da quella di Babele, immaginata da quel visionario di Jorge Louis Borges per contenere tutti i possibili libri, frutto di tutte le possibili combinazioni di caratteri. Un patrimonio che rischiamo di perdere nell’ossessione di scrollare i telefonini per imbatterci in nozioni che qualcun altro decide di offrirci o nelle rudimentali domande fatte all’intelligenza artificiale che ci risponde con altrettanto rudimentali repliche omogeneizzate. Ed è per questo che va accolta con gioia la messa on line della cronologia completa degli spettacoli della Scala dal 1778 a oggi(www.teatroallascala.org/Media/L’archivio storico). «Un lavoro di archivio e digitalizzazione che integra la già storica cronologia curata da Giampiero Tintori, offrendo un panorama aggiornato del Teatro lungo tutto il corso della sua storia». Messi online «tutti gli spettacoli con locandine e documenti, non solo per gli studiosi - dice il sovrintendente Fortunato Ortombina - Uno straordinario affresco storico a disposizione di tutti». E tutti sono invitati a contribuire con quello che possono trovare nel loro archivio famigliare nel caso dei singoli, ma anche negli archivi delle istituzioni da Casa Ricordi, all’archivio di Stato, alla Cittadella degli archivi del Comune diretta da Francesco Martelli, perché la Scala è sempre stata parte della storia della città e viceversa e dunque documenti e testimonianze sono sparse. Di «moltissimo materiale che ha bisogno di essere integrato - parla il direttore della Comunicazione Paolo Besana, annunciando che il teatro progetta un nuovo digital asset management «per raccogliere, tutelare e mettere a disposizione un materiale immenso che va dal preziosissimo manoscritto del Requiem di Verdi custodito nel caveau del museo a oltre un milione di foto, locandine, bozzetti ed incisioni».