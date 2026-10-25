La Lombardia e l’alleanza con Baviera e Catalogna

L’Europa che produce chiede di contare di più nell’Europa che decide. Lombardia, Baviera e Catalogna tornano a fare squadra per portare a Bruxelles le ragioni dei principali territori manifatturieri d’Europa: energia a costi competitivi, regole sostenibili e libertà di scegliere le tecnologie con cui affrontare la transizione. Perché la questione, prima ancora che economica, è strategica. L’Europa può mantenere la propria competitività internazionale soltanto se sarà in grado di preservare il proprio sistema produttivo. Un punto di vista comune ribadito al «World Manufacturing Forum» che consolida il percorso costruito negli anni da Regione Lombardia su impulso dell’assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi. «Il World Manufacturing Forum ha detto l’assessore Guidesi - è un appuntamento fondamentale per condividere esperienze, confrontarsi sulle trasformazioni tecnologiche e costruire insieme il futuro della manifattura. Le nostre imprese hanno dimostrato di saper innovare, investire e competere, ma non possiamo continuare a chiedere loro di affrontare le sfide globali con regole che le penalizzano rispetto ai concorrenti internazionali. L’Europa deve cambiare approccio, mettere al

centro la competitività industriale e garantire la neutralità tecnologica. Come Lombardia abbiamo scelto di costruire alleanze con le altre grandi regioni manifatturiere europee per portare una voce comune nelle sedi decisionali. Il confronto con Baviera e Catalogna va proprio in questa direzione: partire dalle esigenze concrete dei territori produttivi per contribuire a cambiare le politiche europee. Perché senza un’industria forte non ci sono lavoro, crescita e futuro».

Un futuro che si gioca principalmente sulla capacità di innovare. Nei nuovi materiali, nelle tecnologie che trasformano le fabbriche, nella ricerca che diventa produzione. Al centro del Forum, quindi, una domanda concreta: come consentire alla manifattura europea di trasformare l’innovazione in crescita, produttività e investimenti? Il settore dell’automotive rappresenta uno degli esempi più significativi di questo percorso. La transizione del comparto, le difficoltà delle filiere, la concorrenza internazionale e il futuro degli stabilimenti produttivi hanno reso evidente la necessità di un confronto più diretto tra istituzioni europee e territori industriali. La Lombardia ha scelto di assumere un ruolo attivo in questa partita. Nel 2025 Guido Guidesi ha

ricoperto la presidenza dell’Automotive Regions Alliance (ARA), l’alleanza europea delle regioni impegnate nel futuro dell’industria automobilistica. Un incarico che ha dato ulteriore forza al lavoro avviato per sostenere il comparto, tutelare l’occupazione e chiedere politiche capaci di accompagnare la trasformazione tecnologica senza compromettere la tenuta produttiva della filiera. Al centro di questo impegno c’è il principio della neutralità tecnologica: la necessità di non vincolare il futuro dell’automotive a un’unica soluzione, ma di valutare le diverse tecnologie in grado di contribuire agli obiettivi ambientali, salvaguardando allo stesso tempo la competitività delle imprese e il patrimonio industriale europeo. Una posizione che riguarda Lombardia, Baviera e Catalogna. È proprio la convergenza tra queste realtà a rendere importante il lavoro comune.