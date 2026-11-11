La preside alla collega: “Occupano la scuola? Ma lasciali sfogare”

Gli studenti occupano la scuola per 10 giorni? «Lascia che i ragazzi si sfoghino, proteggili da chi vorrebbe vederli schiacciati e tu, per favore, firma quei mandati di pagamento da casa». Sono i consigli «non richiesti» di Giovanna Mezzatesta, preside del liceo milanese Bottoni alla collega romana del Mamiani, Tiziana Sallusti. La dirigente, dopo 10 giorni di occupazione, aveva scritto a studenti e famiglie per elencare le procedure amministrative bloccate, come il pagamento degli stipendi, per sottolineare il disagio di 900 studenti costretti a casa, anche quelli disabili, con il contratto in bilico firmato con una produzione cinemtografica che doveva iniziare le riprese. Un accordo che, se non rispettato, farebbe scattare una penale destinata a ricadere secondo la preside «sugli studenti occupanti e le loro famiglie». «Ma carissima collega - ribatte Mezzatesta - lasciati dare un consiglio non richiesto da chi ne ha viste molte più di te e sa perfettamente da che parte stare. Noi stiamo con i ragazzi, sempre». Ecco quindi «la mia ricetta meneghina per stare dalla parte di chi lotta». Due punti a capo: «Smart Working della salvezza» (lo chiama proprio così) «manda quei poveri cristi degli assistenti amministrativi a casa loro, con un buon caffè e il token della firma digitale ben saldo tra le dita. Che validino questi benedetti stipendi dei supplenti dal divano di casa, senza che la dirigenza debba cercare capri espiatori dentro o fuori dalle mura scolastiche. Il server del Ministero non si scandalizza se la pratica parte da remoto». Il ministero magari no, ma molti altri forse sì. E non solo per questo. «Suvvia - insiste - giù le mani dalle tasche dei ragazzi» che, poveretti «stanno facendo i conti con la rabbia, con il bisogno di giustizia sociale. Non possiamo trattarli come vandali da punire». Lo dice con «la dolcezza di una sorella maggiore», perchè quando «una comunità occupa il problema non sono mai i ragazzi, ma il fallimento del dialogo adulto». Finisce con «un abraccio». Che raccoglie Annalisa Illiano, dirigente del liceo Tassinari di Pozzuoli devastato dai ragazzi: «Cara collega, questo è il frutto avvelenato della loro noia senza idee che si incontra con la superficialità e l’assenza di molti genitori e l’atteggiamento paternalistico tuo e di altri adulti significativi. Smettetela con la versione romantica che crea pericoli ed è illegale». Senza abbraccio.