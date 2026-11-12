Ok evacuare, i presidi non sono investigatori

Chi è in grado di stabilire se una minaccia è vera o falsa? Non certo un preside. E non perché un dirigente scolastico non abbia responsabilità e poteri decisionali, ma semplicemente perché non possiede né gli viene richiesto di possederle le competenze tecniche, investigative e informatiche necessarie per valutare l’attendibilità di una minaccia di questo tipo. Per di più in un lasso di tempo molto ristretto. Una mail può essere una bravata, una bufala, un messaggio inviato in serie. Oppure no. Può provenire da un indirizzo apparentemente innocuo o essere stata costruita per celare la reale identità del mittente. Può contenere elementi che soltanto chi ha gli strumenti per analizzarla è davvero in grado di cogliere. Tracciarla, valutarne la provenienza, incrociare informazioni e decidere se esista un pericolo concreto è il lavoro delle forze dell’ordine e di specialisti come la Polizia postale. Non del dirigente scolastico. Un conto è seguire le indicazioni delle autorità competenti, un altro è arrogarsi il diritto di stabilire in autonomia che una minaccia non meriti neppure una misura precauzionale. In una scuola, poi, la prudenza non è mai e mai può essere un dettaglio burocratico. Dentro quelle mura ci sono bambini, insegnanti, personale. E quando si parla di un possibile ordigno, il principio dovrebbe essere semplice: se non sei tu ad avere gli strumenti per escludere il pericolo, non puoi trasformarti nella persona che decide che il pericolo non esiste. Evacuare una scuola crea disagi e spaventa gli alunni, ma è proprio questo il senso della parola «precauzione»: agire prima di sapere con certezza se qualcosa accadrà, perché dopo potrebbe essere troppo tardi. Nessuno pretende che ogni messaggio anonimo paralizzi una città. Ma tra il panico e la sottovalutazione esiste una strada fatta di procedure, competenze e responsabilità.