Sbagliato, non si deve sottostare alla paura

No panic. Forse il fatto di aggiungere l’aggettivo «ibrida» al sostantivo guerra, ha l’effetto psicologico di rendere più eterea la minaccia. E, invece, dobbiamo cominciare a capire che non è così. Che gli hacker possono essere molto, ma molto più letali delle bombe convenzionali, i cui effetti sono limitati nel tempo e nello spazio. Luttuosi, magari anche dolorosi, ma comunque gestibili con gli strumenti affinati in secoli di quell’«antica festa crudele», come la racconta Franco Cardini, che è la guerra. Di fronte agli attacchi ad aeroporti, supermercati, banche del sangue e ora anche a 6mila scuole solo in Italia, siamo invece assolutamente impreparati. Come ha dimostrato il caleidoscopio di reazioni con cui ieri dirigenti scolastici, alunni, genitori e politica hanno si è reagito all’ultima offensiva di questo regno del male che, a differenza del passato, non ha un volto. Così come oscuri sono i suoi fini, di breve e di lungo termine. Ed è proprio questa oscurità a far paura, soprattutto quando a essere messi nel mirino sono i ragazzi, il cuore più prezioso della nostra società. E allora hanno stupito quei dirigenti scolastici che di fronte agli allarme bomba hanno deciso di far controllare le scuole dalle forze dell’ordine, ma senza far uscire i ragazzi. Un comportamento avventato, hanno protestato molti genitori. Saggio e coraggioso, per chi si rende conto che ormai siamo in guerra. E che, per affrontarla, dobbiamo diventare tutti soldati. Compresi anche i nostri figli, anche se oggi è difficile immaginarli così. Questo non significa mettere a rischio le loro vite, ma capire che stiamo affrontando un attacco che potrebbe provenire da qualunque parte del mondo e che per raggiungerci percorre le invisibili reti di internet. Una strategia del terrore che se affrontata con timidezza, distruggerà il nostro mondo peggio di un’atomica. Pensiamo solo per un attimo ad aerei a terra, scuole chiuse e magari ospedali paralizzati. Un incubo che va combattuto con coraggio. Anche se gli ostaggi sono i nostri ragazzi.