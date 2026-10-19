Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 18:00
In evidenzaAggiornato alle ore 18:00
Attualità

“Tieni accesa la scintilla”. A Milano la presentazione del libro di Rosanna Lambertucci con Vittorio Feltri

Con anche la presenza di Melania Rizzoli, la divulgatrice affronta l’importanza della prevenzione quotidiana

Alessandra Corradi
“Tieni accesa la scintilla”
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Il benessere, la prevenzione e il segreto per invecchiare al meglio sono i temi al centro del nuovo libro di Rosanna Lambertucci, intitolato “Tieni accesa la scintilla”, che verrà presentato domani, martedì 20 ottobre 2026, alle ore 18:30, presso la libreria Mondadori Duomo in Piazza Duomo angolo via Mazzini a Milano.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del genere, che vedrà la partecipazione straordinaria del giornalista Vittorio Feltri e del medico e scrittrice Melania Rizzoli, che intervengono insieme all’autrice per discutere degli spunti offerti dal testo. L’ingresso all’evento è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili e al termine della presentazione è previsto il consueto firmacopie.

Nel suo libro, la nota divulgatrice e giornalista affronta l’importanza di investire nella prevenzione quotidiana per mantenere giovani corpo e mente. Attraverso consigli pratici legati all’alimentazione consapevole, all’attività fisica, alle relazioni sociali e alla cura dello spirito, l’opera propone un approccio integrato per preservare le funzioni cognitive ed emozionali. Come sottolinea la stessa Lambertucci, “prendersi cura di noi stessi è una scelta alla cui base ci sono la libertà, la curiosità e il desiderio di restare ancorati al presente per godersi ogni giorno, anno dopo anno. E per far sì che ciò avvenga, è importante mantenere intatta la funzione cognitiva dalla nostra mente”, così si legge nella descrizione del volume.

.

Commenti