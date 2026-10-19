“Tieni accesa la scintilla”. A Milano la presentazione del libro di Rosanna Lambertucci con Vittorio Feltri

Il benessere, la prevenzione e il segreto per invecchiare al meglio sono i temi al centro del nuovo libro di Rosanna Lambertucci, intitolato “Tieni accesa la scintilla”, che verrà presentato domani, martedì 20 ottobre 2026, alle ore 18:30, presso la libreria Mondadori Duomo in Piazza Duomo angolo via Mazzini a Milano.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del genere, che vedrà la partecipazione straordinaria del giornalista Vittorio Feltri e del medico e scrittrice Melania Rizzoli, che intervengono insieme all’autrice per discutere degli spunti offerti dal testo. L’ingresso all’evento è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili e al termine della presentazione è previsto il consueto firmacopie.

Nel suo libro, la nota divulgatrice e giornalista affronta l’importanza di investire nella prevenzione quotidiana per mantenere giovani corpo e mente. Attraverso consigli pratici legati all’alimentazione consapevole, all’attività fisica, alle relazioni sociali e alla cura dello spirito, l’opera propone un approccio integrato per preservare le funzioni cognitive ed emozionali. Come sottolinea la stessa Lambertucci, “prendersi cura di noi stessi è una scelta alla cui base ci sono la libertà, la curiosità e il desiderio di restare ancorati al presente per godersi ogni giorno, anno dopo anno. E per far sì che ciò avvenga, è importante mantenere intatta la funzione cognitiva dalla nostra mente”, così si legge nella descrizione del volume.

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