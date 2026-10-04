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Attualità

Torino, tenta di strangolare la compagna e poi si suicida. La donna in salvo con la figlia

La tragedia in un condominio alla periferia Nord della città. La donna, 31 anni, si è rifugiata con la figlioletta a casa dei vicini. Indagano i carabinieri

Rosa Scognamiglio
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Articolo in aggiornamento

Tragedia sfiorata in un’abitazione alla periferia Nord di Torino dove, questa mattina, una 31enne è stata aggredita dal compagno, 37 anni, che ha tentato di strangolarla, per fortuna senza riuscirci. La donna, infatti, è riuscita a mettersi in salvo con la figlioletta a casa dei vicini. Invece l’uomo si è suicidato, lanciandosi dal decimo piano del condominio. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

La ricostruzione

Secondo quanto emerge da una prima ricostruzione, il fatto è accaduto in un appartamento di via Cervinia. La 31enne e il compagno avrebbero discusso animatamente, forse per futili motivi, poi lui l’avrebbe trascinata sul balcone e tentato di soffocarla a mani nude. La donna è riuscita a liberarsi e fuggire insieme alla figlia, trovando rifugio dai vicini. Nel frattempo l’uomo si è tolto la vita.

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