Accordo tra Pirelli e BKT: entro il 2030 800.000 pneumatici premium car a marchio Pirelli verranno prodotti in India

L’industria dei pneumatici ha fatto registrare un’importante alleanza strategica sull’asse Italia-India: Pirelli e Balkrishna Industries Ltd. (BKT) hanno siglato un’intesa volta a presidiare la rapida espansione del settore automotive indiano. In un Paese dove le immatricolazioni di auto sono stimate in crescita annuale del 5-7% tra il 2025 e il 2030, e con una domanda di coperture per l’alta gamma destinata a moltiplicarsi di quasi cinque volte, i due gruppi mettono insieme le rispettive eccellenze in una partnership che affianca la leadership tecnologica di Pirelli nei segmenti premium alla solida struttura industriale e al profondo radicamento locale di BKT.

La prima fase si basa su un’intesa di off-take e vede BKT impegnata nella costruzione di un nuovo impianto ad alta tecnologia in cui produrrà fino a 800.000 pneumatici a marchio Pirelli entro il 2030, assicurando la piena rispondenza agli standard qualitativi e ingegneristici della casa italiana. Quindi, al realizzarsi di determinate condizioni, l’intesa prevede una seconda fase con la nascita di una joint venture paritetica, che porterà alla costruzione di uno stabilimento dedicato alla produzione di pneumatici car High Value sia a marchio Pirelli sia a marchio BKT, pensati per rifornire sia il mercato indiano sia i canali di esportazione internazionali. Per Pirelli, attualmente presente in India solo a livello commerciale, l’intesa è un passo fondamentale per rafforzare il proprio posizionamento in un Paese caratterizzato da un elevato potenziale e da una domanda crescente di pneumatici High Value, segmento centrale per il gruppo. Per BKT, l’accordo sostiene l’espansione nel segmento dei pneumatici per autovetture, generando nuove opportunità sia sul mercato domestico che su scala internazionale.

“L’India sta assumendo un ruolo sempre più centrale nell’evoluzione dell’industria automobilistica globale, grazie alla crescita del mercato, allo sviluppo della mobilità e al progressivo rafforzamento delle competenze industriali e tecnologiche del Paese. L’accordo con BKT, partner industriale di primo piano con solide radici in India e una significativa presenza internazionale, rappresenta per Pirelli una scelta strategica che ci consentirà di rafforzare la nostra posizione in uno dei mercati con le maggiori prospettive di crescita e di accompagnarne l’evoluzione facendo leva sulle nostre competenze, sull’innovazione e sul posizionamento nei segmenti a maggior valore”, sono le parole di Marco Tronchetti Provera, presidente esecutivo di Pirelli. “Questa partnership unisce competenze complementari per cogliere le opportunità offerte da un mercato in crescita, creando al contempo valore per entrambe le società”, ha dichiarato, invece, Arvind Poddar, Chairman e Managing Director di BKT.

Andrea Casaluci, Ceo di Pirelli, ha aggiunto che in azienda sono convinti “che la collaborazione tra BKT, con la sua eccellenza industriale e la conoscenza del mercato, e Pirelli, con le sue tecnologie innovative e il posizionamento nell’alto di gamma, non solo aprirà nuove opportunità per entrambi i gruppi ma contribuirà anche alla crescente domanda di prodotti premium del mercato indiano dei pneumatici. Le prospettive del mercato automotive nazionale, e in particolare dei prodotti premium della partnership, sono molto promettenti. È il momento giusto per cogliere questa opportunità”. Mentre per Rajiv Poddar, Joint Managing Director di BKT, il fatto che Pirelli abbia scelto di collaborare rappresenta “un riconoscimento della forza produttiva, della qualità e delle competenze che abbiamo costruito nel corso di decenni. Siamo orgogliosi di mettere la nostra scala industriale al servizio di questa partnership e dei clienti non solo in India, ma anche nei nostri mercati internazionali. La leadership tecnologica di Pirelli e le capacità industriali di BKT costituiscono insieme una solida base per creare valore duraturo”.