Brembo a EICMA 2026, dalla rivoluzione dei freni per la MotoGP alle nuove tecnologie per le moto di tutti i giorni

A EICMA 2026 Brembo si presenta con una strategia che va ben oltre l’evoluzione dei sistemi frenanti. Dalle tecnologie sviluppate per la MotoGP alle soluzioni destinate alle moto di tutti i giorni, passando per sospensioni, componenti off-road e una nuova linea di abbigliamento, il gruppo bergamasco mette in mostra un universo sempre più ampio. Il filo conduttore è la ricerca tecnologica, accompagnata dalla volontà di trasferire le competenze maturate nelle competizioni alla mobilità quotidiana, senza rinunciare al design e a una nuova interpretazione dell’identità del marchio.

Dalla MotoGP alle superbike

Fra le novità tecnicamente più significative spicca la nuova pinza GP4, progettata per la MotoGP 2027. Rispetto al modello precedente, secondo i dati comunicati da Brembo, il componente pesa 75 grammi in meno e presenta una rigidità superiore di circa il 5%, pur conservando la compatibilità con l’attuale sistema. Accanto alla nuova pinza trova spazio Hyction, il disco in carbonio-ceramica sviluppato a partire dalla tecnologia CCM-R utilizzata sulle hypercar. Già introdotto sulla Ducati Superleggera V4 Centenario, arriverà nel Mondiale Superbike dal 2027. Con un peso dichiarato di 1,375 chilogrammi, permette di risparmiare 450 grammi per disco e di ridurre l’inerzia fino al 40% rispetto a una soluzione in acciaio per superbike stradali.

Dalla città all’off-road

L’ampliamento dell’offerta riguarda anche chi utilizza la moto lontano dai circuiti. Le nuove RCS24, RCS29 e RCS34 sono soluzioni dedicate ai comandi frizione a cavo e propongono tre differenti rapporti meccanici, consentendo di scegliere la risposta della leva più adatta alle proprie preferenze. Il corpo in alluminio fuso e la leva forgiata puntano a coniugare rigidità e contenimento del peso. Per gli spostamenti urbani arriva invece il disco XTRA Signature, disponibile in configurazione fissa o flottante e caratterizzato da diametri maggiorati rispetto ai componenti originali equivalenti. Brembo entra inoltre nel mercato aftermarket dei Side-by-Side con kit composti da pinze e dischi destinati a Polaris RZR Pro R e Can-Am Maverick R, già impiegati in competizioni come Baja Aragón e Baja 500.

Dalle sospensioni ai sistemi ABS

L’esposizione milanese mette in evidenza anche le competenze degli altri marchi del gruppo. BYBRE amplia la proposta per i costruttori con nuovi ABS a uno e due canali, pinze modulari per Side-by-Side, la P2.34 e la prima pompa radiale del marchio con leva regolabile. Öhlins presenta invece la tecnologia TTXGP, la serie FK A 200 dedicata alle adventure e l’ammortizzatore di sterzo SD20 Blackline. Marchesini rinnova la propria identità visiva mostrando due ruote racing in livrea esclusiva, mentre J.Juan introduce il Bled Quick Connector per semplificare le connessioni e l’assemblaggio degli impianti. SBS Friction completa il quadro con nuove soluzioni per pastiglie, dischi e frizioni, tra cui la tecnologia NRS Performance e la mescola RST destinata anche alle moto adventure più pesanti.

La nuova collezione lifestyle

Tra le novità troviamo la Brembo Lifestyle Collection, una proposta di sette capi e accessori che trasferisce nella moda l’identità costruita attorno alle prestazioni. Dalla Caliper Tee, che reinterpreta graficamente la celebre pinza freno, alle felpe Embro Hoodie e Crewneck Speed, fino a overshirt, cappellino, gilet e zaino monospalla, la collezione alterna riferimenti racing e stile urbano. Il progetto, sviluppato attorno al concetto creativo Obsessed by Details, segue la precedente capsule Colors of Speed presentata al Gran Premio d’Italia di Formula 1. I prodotti saranno disponibili dal 3 novembre sul sito ufficiale Brembo Collections e nel pop-up store allestito a EICMA, nel padiglione 5, stand O71, dal 3 all’8 novembre. Un ulteriore passo verso un’identità che vuole essere riconoscibile anche al di fuori del mondo dei motori.