Mercedes tra futuro e storia: arriva il GT SUV e la Classe S celebra 140 anni sulla strada

Ci sono molti modi per raccontare 140 anni di automobile: ripercorrere le strade della propria storia o imboccarne di nuove. Mercedes-Benz sceglie entrambi. Mentre la Classe S attraversa il mondo per celebrare l’anniversario della Stella, la nuova Mercedes-AMG GT SUV apre un altro capitolo sportivo: un grande Suv elettrico che punta a riunire il comfort del viaggio e il carattere di una gran turismo.

Tre motori per la nuova sportiva di famiglia

È il primo Suv di grandi dimensioni sviluppato interamente da AMG e il secondo sulla piattaforma AMG.EA. Sulle GT 55 e GT 63 lavorano tre motori a flusso assiale, rispettivamente da 600 e 860 kW, equivalenti a 816 e 1.169 CV. La GT 53 utilizza invece due motori sincroni da 400 kW, pari a 544 CV. Posizione di guida sportiva, baricentro basso e profilo slanciato definiscono un progetto che cerca l’incontro tra versatilità e piacere di guida.

Potenza e ricarica

La sfida continua quando le prestazioni devono durare: sulle GT 55 e GT 63 Mercedes-AMG dichiara 530 kW di potenza continua. La batteria a 800 volt, con celle raffreddate direttamente e soluzioni derivate dalla Formula 1. Con l’accumulatore maggiore, la Casa annuncia fino a 710 kW di ricarica e fino a 450 chilometri WLTP recuperabili in dieci minuti, con quello da 106 kWh, la potenza massima scende a 600 kW.

Assetto attivo e tre versioni

A governare i movimenti della carrozzeria provvede AMG ACTIVE RIDE CONTROL+, di serie sulla GT 63 e optional sulla GT 55. L’aerodinamica attiva accompagna una guida personalizzabile, con cambi marcia simulati e sonorità V8 o sei cilindri. La GT 53 sarà ordinabile dal 20 ottobre 2026, con un prezzo indicativo in Germania di 113.050 euro. Le GT 55 e GT 63 seguiranno nella primavera 2027.

La Classe S attraversa la storia

La storia della Stella si celebra anche sulla strada. Il viaggio “140 Years. 140 Places” si è concluso il 17 ottobre a Stoccarda, con il ritorno di tre Classe S al Museo Mercedes-Benz. Partite il 29 gennaio, le vetture hanno percorso oltre 65.000 chilometri attraverso 55 Paesi e sei continenti, incontrando clienti, club e appassionati in più di 140 luoghi simbolici.