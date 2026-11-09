Pirelli e BMW M, la sfida al Nürburgring diventa un doppio record: il P Zero Trofeo RS porta M2 e M3 CS Touring al vertice

Il Nürburgring continua a essere il banco di prova delle sportive più estreme, dove ogni decimo conquistato racconta il lavoro di ingegneri, collaudatori e specialisti degli pneumatici. Questa volta a prendersi la scena sono Pirelli e BMW M, protagoniste di una nuova sfida contro il cronometro grazie a una versione specifica del P Zero Trofeo RS, il semi-slick sviluppato per coniugare le esigenze della pista con l’omologazione stradale. Il risultato sono due nuovi primati ottenuti dalla BMW M2 equipaggiata con M Performance Track Kit e dalla M3 CS Touring, capaci di riscrivere i riferimenti nelle rispettive categorie sul tracciato tedesco.

Due record sulla Nordschleife

La BMW M2 con M Performance Track Kit ha completato i 20,832 chilometri della Nordschleife in 7 minuti, 25 secondi e 68 millesimi, migliorando di mezzo secondo il precedente primato della M2 CS nella categoria delle compatte. Non meno significativo il risultato della BMW M3 CS Touring, che ha fermato il cronometro a 7 minuti, 29 secondi e 490 millesimi, abbassando di quasi sei secondi il precedente riferimento e conquistando il primato tra le vetture con carrozzeria station wagon. Due prestazioni ottenute su un circuito che, con oltre 70 curve, continui cambi di pendenza e tratti ad altissima velocità, rappresenta uno degli esami più impegnativi per la dinamica di un’automobile.

Un pneumatico su misura per esaltare le BMW M

Dietro questi risultati c’è un lavoro di sviluppo che va ben oltre la semplice scelta di una mescola sportiva. Pirelli ha realizzato versioni dedicate del P Zero Trofeo RS per BMW M2, M3 e M4, intervenendo sulle caratteristiche dello pneumatico per rispondere alle specifiche esigenze dinamiche delle tre vetture. L’obiettivo è offrire aderenza sull’asciutto, precisione nei cambi di direzione, stabilità nelle curve affrontate al limite e prestazioni in frenata, senza trascurare la regolarità del rendimento durante le sessioni prolungate in circuito. Un equilibrio particolarmente importante per chi utilizza queste sportive anche nei track day, quando gli pneumatici sono sottoposti a sollecitazioni termiche e meccaniche elevate.

Dalle simulazioni ai test tra Nardò e Nürburgring

Il progetto nasce dalla collaborazione tra i reparti di ricerca e sviluppo di Pirelli e BMW M, che hanno utilizzato strumenti avanzati di progettazione virtuale per definire le caratteristiche dei nuovi pneumatici già nelle prime fasi del lavoro. Le soluzioni individuate attraverso le simulazioni sono state successivamente sottoposte a verifiche su strada e in pista, con collaudi effettuati sul circuito di Nardò e soprattutto al Nürburgring, scelto come principale riferimento per lo sviluppo. Il risultato segue la filosofia Perfect Fit del costruttore italiano: adattare il comportamento dello pneumatico alle caratteristiche della singola automobile, anziché ricorrere a una soluzione identica per modelli con prestazioni e assetti differenti.

BMW e una collaborazione che supera i 30 progetti

A identificare i nuovi pneumatici è la marcatura a stella BMW, simbolo dell’omologazione da parte della Casa tedesca e del rispetto dei requisiti richiesti per il primo equipaggiamento. L’introduzione delle nuove versioni del Trofeo RS consolida una collaborazione industriale che comprende ormai oltre 30 progetti dedicati nell’ambito della famiglia P Zero. L’offerta spazia dagli pneumatici sportivi per l’impiego quotidiano ai più specialistici P Zero R e Trofeo RS, fino ai P Zero Winter 2 destinati alla stagione fredda. Presentato nel 2023 e inizialmente rivolto a supercar e hypercar, il Trofeo RS rappresenta l’espressione più estrema della gamma: utilizza soluzioni sviluppate attraverso l’esperienza nel motorsport, con mescole dedicate e tecnologie orientate alla massima prestazione, pur mantenendo l’omologazione per la circolazione stradale.