Pirelli firma il P Zero R della nuova Safety Car Mercedes-AMG: dalla Formula 1 alla strada, tecnologia su misura

La Formula 1 continua a essere un laboratorio privilegiato per trasferire tecnologia dalla pista alla strada. L’ultimo esempio arriva da Pirelli, che ha sviluppato un nuovo P Zero R specificamente dedicato alla Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+, scelta come nuova Official FIA F1 Safety Car. Un progetto nato per sostenere ritmi elevatissimi, garantendo precisione sull’asciutto, stabilità alle alte velocità e sicurezza anche quando l’asfalto si fa più insidioso.

Un pneumatico progettato intorno alla vettura

Il nuovo P Zero R da 21 pollici è stato sviluppato su misura per la GT 63 PRO 4MATIC+, prima Safety Car di Formula 1 dotata di trazione integrale completamente variabile. Il pneumatico deve gestire i repentini trasferimenti di carico e l’erogazione del V8 biturbo da 4,0 litri, capace di sviluppare 612 CV e 850 Nm di coppia, mantenendo costanza di rendimento anche nell’utilizzo più severo.

Bi-mescola e simulazione virtuale

Uno degli elementi centrali del progetto è il battistrada bi-mescola, studiato insieme a Mercedes-AMG attraverso un intenso lavoro di simulazione virtuale. Rapporto pieni-vuoti, larghezza dei canali e distribuzione delle mescole sono stati calibrati sulla geometria delle sospensioni e sul camber della vettura, con l’obiettivo di ampliare l’impronta a terra e ottenere grip e precisione di sterzo senza penalizzare il comportamento sul bagnato.

Dal Nürburgring a Nardò, la prova della pista

Lo sviluppo non si è fermato ai simulatori. Il nuovo pneumatico è stato testato al Nürburgring e sul circuito di Nardò, coinvolgendo anche Bernd Mayländer, storico pilota della Safety Car di Formula 1, insieme ad altri specialisti. Le prove si sono concentrate soprattutto sulla costanza delle prestazioni, sulla risposta ai cambi di direzione e sul livello di aderenza in condizioni differenti.

Una collaborazione che supera i 150 fitment

Quello destinato alla nuova Safety Car è il primo P Zero R realizzato espressamente per una Mercedes-AMG, ma si inserisce in una collaborazione ormai consolidata. Pirelli e il costruttore di Affalterbach hanno sviluppato insieme oltre 150 fitment, seguendo la filosofia Perfect Fit. Sul fianco del nuovo pneumatico compare infatti la marcatura MO1, che identifica l’omologazione specifica dedicata a questo modello. Il progetto rafforza anche il legame tra Pirelli e il Mondiale di Formula 1, dove l’azienda italiana è fornitore unico di pneumatici dal 2011 e continuerà a esserlo fino al 2028. Un rapporto che affonda le radici nel primo Gran Premio del 1950 e che nel 2025 ha superato la soglia dei 500 GP disputati, trasformando la competizione in un banco di prova permanente per tecnologie poi trasferite ai prodotti stradali.

Dalla Safety Car ai record al Nordschleife

La collaborazione tra i due marchi aveva già accompagnato la precedente Mercedes-AMG GT Black Series utilizzata come Safety Car dal 2022 al 2026. Più recentemente, i pneumatici Pirelli hanno contribuito anche al record della Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ al Nürburgring-Nordschleife: con i P Zero Trofeo RS, la berlina sportiva ha fermato il cronometro a 7:32,070, ottenendo il primato nel proprio segmento.