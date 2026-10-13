Pirelli Scorpion Winter 3, il nuovo pneumatico per SUV sfida neve, pioggia e asfalto freddo

Il mercato automobilistico guarda sempre più ai SUV, veicoli che, per peso e baricentro elevato, richiedono pneumatici capaci di affrontare condizioni stradali differenti senza rinunciare alla sicurezza e al comfort. È da queste esigenze che nasce il nuovo Pirelli Scorpion Winter 3, terza generazione del pneumatico invernale della casa milanese dedicato agli Sport Utility Vehicle. Un prodotto sviluppato per garantire aderenza su neve e bagnato, stabilità sull’asciutto e durata nel tempo, attraverso soluzioni specifiche per le caratteristiche dei SUV, che secondo i dati riportati dal costruttore rappresentano oltre il 50% del mercato globale.

Un nuovo battistrada per migliorare aderenza e durata

Il lavoro degli ingegneri Pirelli si è concentrato soprattutto sull’impronta a terra, ridisegnata per distribuire meglio le pressioni esercitate dal peso del veicolo e favorire un’usura più uniforme. La principale innovazione riguarda la capacità di mantenere costante il numero degli spigoli attivi del battistrada anche con il progressivo consumo della gomma, preservando così l’aderenza su neve e bagnato. Anche la carcassa interna e i tasselli sono stati rinforzati per gestire le maggiori sollecitazioni dei SUV, migliorando la resistenza all’usura e il comportamento dinamico. Il battistrada riprende alcune soluzioni del Cinturato Winter 3, tra cui il canale centrale a zig-zag, che favorisce l’evacuazione dell’acqua e la tenuta laterale sulla neve, e gli Snow Keeper Teeth, elementi brevettati che trattengono la neve nelle scanalature per sfruttare l’aderenza neve su neve. La mescola deriva invece dall’esperienza del P Zero Winter 2 e utilizza il Dual-Core Polymer, studiato per offrire grip nelle differenti condizioni invernali. La lamellatura calibrata e i plastificanti contribuiscono rispettivamente alle prestazioni sull’asciutto e all’ampliamento delle temperature di esercizio.

Dallo sviluppo virtuale ai collaudi in Lapponia

Per sviluppare lo Scorpion Winter 3, Pirelli ha utilizzato avanzate tecniche di simulazione digitale, affiancate da simulatori di guida statici e dinamici. Un processo che ha consentito di analizzare il comportamento del pneumatico in numerose condizioni, con particolare attenzione alla guida sull’asciutto e alla risposta del veicolo, riducendo anche il numero dei prototipi necessari. Le verifiche finali si sono svolte al Pirelli Sottozero Center, nella Lapponia svedese, dove piste e strutture indoor permettono di effettuare prove su neve e ghiaccio durante tutto l’anno. Il nuovo pneumatico ha già conquistato il primo posto in un test comparativo indipendente. Tutte le misure previste al lancio hanno inoltre ottenuto la classe A nell’etichetta europea per l’aderenza sul bagnato, mentre la rumorosità esterna rientra nelle classi A e B. Risultati che, nelle intenzioni del costruttore, confermano l’equilibrio raggiunto tra prestazioni invernali e comfort.

Trenta misure e tecnologie anche per i SUV elettrici

La gamma dello Scorpion Winter 3 comprende 30 misure da 18 a 22 pollici e include versioni dedicate ai SUV elettrici e ibridi plug-in. In particolare, la tecnologia Pirelli Elect è progettata per le esigenze di queste motorizzazioni e consente di aumentare l’autonomia fino al 10%. Una proposta che risponde alla crescente diffusione delle vetture elettrificate anche nel segmento degli Sport Utility. Tra le tecnologie disponibili figurano inoltre il Pirelli Noise Cancelling System (PNCS), che utilizza materiale fonoassorbente all’interno del pneumatico per ridurre il rumore percepito nell’abitacolo, e Seal Inside, soluzione che permette di mantenere la pressione dell’aria in caso di determinate forature provocate da oggetti esterni. Due sistemi pensati per migliorare il comfort e la continuità di marcia.

Dalla Lamborghini LM002 alla nuova gamma invernale

Il nuovo pneumatico si inserisce nella storia della famiglia Scorpion, nata nel 1986 e introdotta sulla Lamborghini LM002. Da allora l’offerta si è ampliata fino a comprendere prodotti estivi, invernali, quattro stagioni e per il fuoristrada, raggiungendo oltre 1.200 omologazioni secondo Pirelli. Tra i costruttori coinvolti negli sviluppi dedicati figurano Porsche, Lamborghini, Aston Martin, Audi, BMW, Lotus, JLR e NIO. Con l’arrivo dello Scorpion Winter 3, Pirelli completa il rinnovamento della gamma invernale realizzato negli ultimi due anni. Accanto al nuovo pneumatico destinato a SUV e CUV trovano posto il P Zero Winter 2, sviluppato per le vetture ad alte prestazioni, e il Cinturato Winter 3, dedicato a berline e crossover. Un’offerta articolata per tipologia di veicolo che arriva in prossimità del 15 novembre, data di riferimento per l’obbligo stagionale di pneumatici invernali o catene a bordo sulle strade interessate.