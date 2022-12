Ineos Grenadier, la purezza del fuoristrada arriva in Italia

La sua produzione è iniziata a ottobre, ma la Ineos Grenadier comincia adesso la sua missione per farsi strada nel mercato italiano, cercando di conquistare una tipologia di clienti che desidera un fuoristrada duro e crudo, un 4x4 vecchia maniera con un design squadrato che esprime possenza e forza, senza tanti fronzoli. Dopo la Germania, che sarà il suo mercato di riferimento, il Bel Paese è stato selezionato come seconda destinazione prescelta.

Un fuoristrada vecchia maniera

La Ineos Grenadier va a inserirsi in uno scenario in cui la concorrenza è praticamente assente, perché la Land Rover dopo l'uscita di scena del Defender ha abbandonato il campo e si è posizionata nel segmento dei SUV, Jeep ha un'altra tipolopia di veicoli, mentre il Classe G di Mercedes-Benz è fuori mercato, per via di un costo troppo elevato. Il nuovo 4x4, invece, conta su un telaio a longheroni a sezione scatolata, su tre differenziali bloccabili di Eaton Industries, sul riduttore Tremec a due velocità e su una schiera di optional che fanno gola a tutti coloro che amano questo genere di veicolo. Il suo tipo di cliente non è solo l'entusiasta, ma anche colui che cerca un mezzo capace di solcare qualunque tipo di terreno, che non si spaventa dinnanzi a un po' di fango e ama andare in montagna. Guai a pensare, inoltre, che non sia destinata a chi cerca lo stile, perché anche sotto questo punto di vita la Grenadier non vuole sfigurare affatto. Per l'appunto, il lifestyle rappresenta un altro appiglio per far breccia nel cuore della gente, in quest'ottica è stata intrapresa la collaborazione con il brand d’abbigliamento Belstaff per le edizioni di lancio Trialmaster e Fieldmaster, ispirate agli omonimi capispalla consegnati in omaggio ai primi clienti.

Ineos Grenadier produzione in Francia

La Ineos Grenadier verrà assemblata in Francia, negli stabilimenti che sono stati nel passato recente dedicati alla smart. D'altronde Ineos ha un legame stretto con Mercedes-Benz e con Daimler, dato che da anni è uno dei main sponsor del team di Formula 1 della Stella di Stoccarda. Lo stesso Lewis Hamilton, il sette volte campione del mondo di F1, ne ha già ordinata una. La Ineos, di origine britannica, non è vicina solo ai tedeschi di Stoccarda ma anche a quelli di Monaco di Baviera, dato che la Grenadier sotto al cofano adotta un'unità a sei cilindri di 3.0 litri di BMW, nella fattispecie il B57 biturbo a gasolio da 249 CV e 550 Nm e il B58 turbo da 286 CV e 455 Nm.

Allestimenti e prezzi

La Ineos Grenadier può essere ordinata in versione Utility Wagon (veicolo commerciale) a due o a cinque posti e Station Wagon a cinque posti. Quest'ultima può essere selezionata anche in allestimento Trialmaster Edition e Fieldmaster Edition. Per la vendita Ineos si appogia alle principali reti di concessionarie, con punti diffusi in tutta Italia, mentre per l’assistenza, oltre ai punti vendita, vi è una selezione di officine indipendenti specializzate in 4X4 e centri Bosch Car Service accreditati Ineos. I prezzi partono da 69.290 euro.