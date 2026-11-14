“Accesso a foto e video su Facebook senza consenso”: multa da 805 milioni a Meta

Una sanzione da 805 milioni di euro a Meta per l’accesso a foto e video conservati negli smartphone degli utenti italiani. Il Garante per la protezione dei dati personali contesta alla società di aver utilizzato questi contenuti attraverso l’app Facebook per Android senza un consenso specifico e un’informazione adeguata. Al centro del provvedimento c’è una funzione che propone immagini della galleria personale come suggerimenti da pubblicare sul social.

La contestazione

Secondo quanto comunica l’Autorità, “la società ha avuto accesso a fotografie, video e relativi metadati conservati negli smartphone degli utenti italiani senza aver acquisito un consenso specifico e senza averli adeguatamente informati”. La contestazione riguarda dunque sia il consenso al trattamento sia la trasparenza delle informazioni fornite agli utenti sulle modalità di accesso ai contenuti custoditi nei dispositivi.

La funzione che suggerisce cosa pubblicare

Il provvedimento riguarda “Ottieni suggerimenti dalla galleria quando navighi su Facebook”, funzione disponibile dal 2023. Durante la navigazione, il servizio propone all’utente foto e video presenti nella memoria del telefono come possibili contenuti da condividere. È su questo meccanismo, che porta immagini della galleria personale tra gli spunti di pubblicazione, che si concentra l’intervento dell’Autorità.

Nel procedimento anche i metadati

La contestazione riportata dal Garante comprende, oltre alle immagini e ai filmati, anche i relativi metadati. Il perimetro dei fatti riguarda gli utenti italiani e l’applicazione Facebook per dispositivi Android. La nota fornita non precisa il numero delle persone coinvolte né il periodo complessivo al quale si riferiscono gli accessi contestati.