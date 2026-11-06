Borse, il crollo del tech scuote i mercati: Tokyo e Seul perdono il 6%, Milano apre in rosso

Le vendite sulla tecnologia attraversano i mercati mondiali: da Wall Street all’Asia, fino all’apertura europea, il 6 novembre si apre sotto il segno dei ribassi. Al centro delle preoccupazioni resta l’intelligenza artificiale: gli investitori temono che il nuovo equilibrio politico americano dopo le elezioni di metà mandato possa rallentare gli investimenti nelle infrastrutture digitali. Una tensione che si riflette anche su Piazza Affari, in flessione nei primi scambi.

Wall Street, il Nasdaq guida la discesa

La seduta americana del 5 novembre ha lasciato perdite pesanti: il Nasdaq ha chiuso a −5,52%, lo S&P 500 a −4,36% e il Dow Jones a −3,44%. Il comparto tecnologico registra così la caduta più marcata tra i principali indici statunitensi, mentre le vendite coinvolgono anche il mercato più ampio. È questa l’eredità con cui si sono confrontate le Borse asiatiche.

Tokyo e Seul perdono circa il 6%

Numeri negativi anche per le borse asiatiche con Tokyo in ribasso del 5,9% e Seul del 6%. Le perdite si estendono alla Cina: Shenzhen arretra del 2,2%, Shanghai dell’1,1% e Hong Kong dell’1,2%. Più contenuta la flessione di Sydney, pari a mezzo punto percentuale. La pressione sui listini accompagna i timori per gli investimenti nei data center, un nodo centrale nelle prospettive del settore tecnologico.

Milano parte in rosso, arretrano le piazze europee

A Milano, il Ftse Mib apre con una flessione dell’1,68%. Il segno negativo accomuna le principali Borse europee: nei primi scambi Francoforte perde l’1,74%, Londra l’1,45% e Parigi l’1,4%. Dietro le vendite c’è il timore che il successo dei Democratici alle midterm porti a una regolamentazione più severa dell’intelligenza artificiale. L’attenzione si concentra sui possibili ostacoli alla costruzione dei data center e sui tempi degli investimenti.