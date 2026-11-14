Carovita, il Gruppo iGreco stanzia 1,2 milioni di euro: bonus da mille euro per 1.200 lavoratori

Un bonus straordinario da mille euro per 1.200 lavoratori, con un investimento complessivo di circa 1,2 milioni di euro. È la misura annunciata dal Gruppo iGreco, realtà imprenditoriale calabrese attiva nei settori della sanità e dell’ospitalità, per sostenere i propri collaboratori alle prese con il caro prezzi e l’aumento delle spese familiari.

Il contributo sarà riconosciuto già nel mese di novembre, in aggiunta alla tredicesima e ai tradizionali premi di produzione di fine anno. A beneficiarne saranno i collaboratori delle diverse realtà del Gruppo, con la sola esclusione del personale medico.

A motivare la decisione è l’avvocato Giancarlo Greco, che nella comunicazione rivolta ai dipendenti ha evidenziato la volontà della famiglia di destinare risorse ai lavoratori piuttosto che a nuovi investimenti immobiliari o all’acquisizione di altre strutture.

Una scelta che arriva in una fase di difficoltà per molte famiglie e che punta a dare una risposta concreta all’aumento del costo della vita, riconoscendo al tempo stesso il ruolo dei dipendenti nella crescita delle aziende del Gruppo.