Eni scommette 11 miliardi sul Regno Unito

Eni rilancia la sua scommessa sul Regno Unito. A Londra l’amministratore delegato Claudio Descalzi ha incontrato la segretaria di Stato per la Sicurezza energetica e Net Zero, Miatta Fahnbulleh, confermando investimenti lordi per circa 11 miliardi di sterline nel periodo 2026-2030, per due terzi destinati a settori lower-carbon. Un impegno che per Fahnbulleh rappresenta «una chiara dimostrazione di fiducia nel futuro industriale del Regno Unito», perché «sostiene occupazione qualificata e di qualità, rafforza la nostra sicurezza energetica e contribuisce a rilanciare i nostri storici distretti industriali». Per Descalzi «il Regno Unito rappresenta per Eni un Paese di riferimento, nel quale oggi operiamo lungo l’intera catena del valore dell’energia». Il gruppo, presente oltremanica dal 1964, sviluppa il progetto Liverpool Bay CCS, cuore del cluster HyNet, che sosterrà oltre 2.000 posti di lavoro nella costruzione e circa 300 stabili per più di 25 anni, oltre a Bacton CCS, all’eolico offshore con Plenitude e alla fusione con l’agenzia atomica britannica. «Siamo pronti a collaborare con le istituzioni e i partner industriali per cogliere insieme queste opportunità», ha concluso l’ad.