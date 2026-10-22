FenImprese omaggia Silvio Berlusconi

Domani, con il patrocinio della Città Metropolitana di Milano, si terrà ad Assago l’VIII Assemblea Nazionale di FenImprese dal titolo “Imprese e futuro: la sfida continua”. Un evento sul futuro del sistema produttivo italiano a cui parteciperanno esponenti della politica, imprenditori di primo piano e rappresentanti delle istituzioni e all’interno del quale vi sarà un sentito omaggio alla figura di Silvio Berlusconi.

Tra i presenti Francesca Pascale e il senatore Adriano Galliani che ricorderanno le imprese del Cavaliere in ambito economico, sportivo e politico, mentre alla conduzione è stato chiamato Giuseppe Brindisi, volto di punta di Mediaset. A condurre l’assemblea, oltre a Brindisi, vi saranno anche la giornalista Rai Vittoriana Abate e la direttrice de L’Avanti della Domenica Giada Fazzalari. Madrina dell’evento Francesca Testasecca, già Miss Italia e oggi conduttrice televisiva. “Il futuro del nostro sistema produttivo dipende dalla capacità di affrontare con concretezza le trasformazioni in atto, valorizzando il ruolo centrale delle micro, piccole e medie imprese”, sottolinea Luca Vincenzo Mancuso, presidente nazionale di FenImprese, secondo cui “il confronto con le istituzioni è fondamentale per creare condizioni favorevoli allo sviluppo, agli investimenti e all’occupazione”. Sulla stessa linea il direttore nazionale Andrea Esposito, che sottolinea l’importanza di rafforzare la rappresentanza delle istanze imprenditoriali e costruire nuove opportunità di dialogo.