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Aziende

FenImprese omaggia Silvio Berlusconi

Domani si terrà ad Assago l’VIII Assemblea Nazionale di FenImprese durante la quale sarà ricordata la figura del fondatore di Forza Italia

Francesco Curridori
Demolito chi ha lucrato sull'impossibile ipotesi del Berlusconi mafioso
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Domani, con il patrocinio della Città Metropolitana di Milano, si terrà ad Assago l’VIII Assemblea Nazionale di FenImprese dal titolo “Imprese e futuro: la sfida continua”. Un evento sul futuro del sistema produttivo italiano a cui parteciperanno esponenti della politica, imprenditori di primo piano e rappresentanti delle istituzioni e all’interno del quale vi sarà un sentito omaggio alla figura di Silvio Berlusconi.

Tra i presenti Francesca Pascale e il senatore Adriano Galliani che ricorderanno le imprese del Cavaliere in ambito economico, sportivo e politico, mentre alla conduzione è stato chiamato Giuseppe Brindisi, volto di punta di Mediaset. A condurre l’assemblea, oltre a Brindisi, vi saranno anche la giornalista Rai Vittoriana Abate e la direttrice de L’Avanti della Domenica Giada Fazzalari. Madrina dell’evento Francesca Testasecca, già Miss Italia e oggi conduttrice televisiva. “Il futuro del nostro sistema produttivo dipende dalla capacità di affrontare con concretezza le trasformazioni in atto, valorizzando il ruolo centrale delle micro, piccole e medie imprese”, sottolinea Luca Vincenzo Mancuso, presidente nazionale di FenImprese, secondo cui “il confronto con le istituzioni è fondamentale per creare condizioni favorevoli allo sviluppo, agli investimenti e all’occupazione”. Sulla stessa linea il direttore nazionale Andrea Esposito, che sottolinea l’importanza di rafforzare la rappresentanza delle istanze imprenditoriali e costruire nuove opportunità di dialogo.

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