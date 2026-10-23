Flutter SEA e Special Olympics, quando lo sport è inclusione

Lo sport come occasione di incontro, condivisione e inclusione. Sono questi gli ingredienti di #PlayUnified, l’iniziativa di sport unificato promossa da Special Olympics che contribuisce ad abbattere barriere, superare stereotipi e favorire l’incontro tra atlete e atleti con e senza disabilità intellettive. Nell’ambito di questo progetto, Flutter Southern Europe & Africa (SEA), la realtà multi-brand che comprende Sisal, Snai e PokerStars e leader nel settore dell’intrattenimento, ha coinvolto le colleghe e i colleghi delle sedi di Porcari (Lucca), Roma e Milano in tre giornate di volontariato aziendale.

Nel corso di questo mese infatti, circa 100 persone scendono in campo al fianco degli atleti e delle atlete Special Olympics Italia per vivere insieme alcune ore all’insegna del divertimento e della condivisione. Le giornate prevedono mini-match di calcio, basket, pallavolo, padel e scherma, oltre alla possibilità di sostenere atlete e atleti facendo il tifo dalle tribune. Ogni appuntamento comprende un momento di accoglienza e confronto, seguito dall’attività sportiva, da una premiazione simbolica e da una merenda condivisa.

“Con Special Olympics Italia condividiamo valori come la passione, il coinvolgimento e la partecipazione: lo sport rappresenta uno degli strumenti più autentici per creare connessioni reali e costruire comunità più inclusive” - ha dichiarato Manuela Belmonte, chief Legal & Risk Officer Flutter SEA“-. Siamo davvero orgogliosi di rinnovare il nostro supporto a questa meravigliosa realtà e di continuare a far parte, insieme alle nostre colleghe e ai nostri colleghi, della squadra di #PlayUnified”.

L’iniziativa, che ha preso il via il 13 ottobre a Lucca, ha visto impegnati il 21 ottobre, le volontarie e i volontari Flutter SEA delle sedi milanesi presso l’Opiquad Arena di Monza. Qui hanno avuto l’opportunità di scendere in campo al fianco delle atlete e degli atleti di Special Olympics cimentandosi in divertenti sfide di pallavolo. Un susseguirsi di attività pensate per favorire la partecipazione di tutti: dal riscaldamento alle prove di battuta, fino ai mini-match. Nei prossimi giorni, l’iniziativa si concluderà a Roma.

Nel 2026 Flutter SEA è stata al fianco di Special Olympics Italia con un articolato programma di iniziative, dal sostegno agli eventi sportivi del Movimento, come i 41° Giochi Nazionali Estivi, ai progetti di formazione con Coach for Inclusion fino al coinvolgimento diretto delle colleghe e dei colleghi di Sisal, Snai e PokerStars Italia nell’ambito di #PlayUnified.