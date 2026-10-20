Revolut down, problemi a pagamenti e prelievi. Guasti anche per Google Cloud in Europa

Una mattinata di disservizi per Revolut, mentre le difficoltà delle infrastrutture digitali tornano a coinvolgere anche il settore bancario. Il 20 ottobre la società britannica ha comunicato un’interruzione che interessa diversi servizi, accompagnando l’annuncio con una rassicurazione: secondo la banca, denaro e dati dei clienti sono al sicuro. La comunicazione, diffusa su X, arriva nel giorno in cui sono stati segnalati problemi anche per Google Cloud in Europa.

L’interruzione e l’intervento dei tecnici

Revolut ha fatto sapere di essere al lavoro dalla mattina, quando il problema è stato individuato, per ripristinare la piena operatività. La banca ha inoltre rivolto le proprie scuse alle persone coinvolte. Resta da chiarire l’estensione dell’interruzione e i tempi necessari per il ritorno alla normalità.

Accessi difficili e pagamenti respinti

I disagi segnalati dagli utenti riguardano l’accesso all’applicazione, la consultazione del conto e l’esecuzione dei bonifici. Le difficoltà coinvolgono anche i pagamenti nei negozi, con carte rifiutate e operazioni tramite wallet digitali, tra cui Apple Pay, non andate a buon fine. Le segnalazioni interessano l’Italia e diversi altri Paesi europei.

Le prime anomalie intorno alle 8

Le prime difficoltà sono state segnalate intorno alle 8 del mattino, ora italiana. Nel corso della mattinata le notifiche su Downdetector hanno superato quota 1.500 in Italia, con problemi concentrati soprattutto sull’accesso ai servizi e sull’utilizzo dell’app. Il numero delle segnalazioni non corrisponde però al totale dei clienti coinvolti e non consente, da solo, di misurare l’intera portata del disservizio.

Problemi ai bonifici già il 19 ottobre

Il disservizio arriva dopo un altro episodio che lunedì 19 ottobre aveva interessato i bonifici, con rallentamenti durati circa tre ore. Nei giorni precedenti risultano registrate ulteriori anomalie nel monitoraggio dei trasferimenti, anche il 13 e il 15 ottobre. Non è stato, però, accertato un collegamento tra questi episodi e l’interruzione odierna, che coinvolge più funzionalità della piattaforma.

La replica di Revolut

“Lavoriamo alla soluzione del problema da quando è stato identificato questa mattina. Noi possiamo confermare che i dati e i soldi di tutti i nostri clienti sono al sicuro”. Lo ha dichiarato all’Afp un portavoce di Revolut, dopo che Google ha segnalato guasti ai propri servizi cloud in Europa. I problemi stanno interessando anche altri istituti di credito, tra cui Lloyds e Hsbc, il portale immobiliare Rightmove e il servizio postale Royal Mail.