Camminare allunga la vita: cosa sapere per vivere anche 10 anni in più

Medici ed esperti lo affermano spesso, l'attività fisica fa bene alla salute, mentre la sedentarietà provoca l'effetto contrario; ebbene, uno studio recente ha dimostrato come mantenersi attivi riesca effettivamente ad allungare la vita, si parla di 5-10 anni in più. A fare questa scoperta è stato un team di ricercatori della Griffith University, in Australia. Il lavoro è finito sulle pagine del British Journal of Sports Medicine.

I benefici dell'attività fisica

Per la realizzazione di questo studio, i ricercatori hanno esaminato diversi dati ottenuti grazie ad appositi accelerometri indossati da un gruppo di adulti - di età pari o superiore a 40 anni - per circa 10 ore al giorno, per 4 o più giorni. Questo nel corso della partecipazione al National Health and Nutrition Examination Survey, evento che si è svolto dal 2003 al 2006.

Gli studiosi sono quindi passati a realizzare una "tavola di mortalità", in cui sono state illustrate le probabilità di morte entro una certa età a seconda delle popolazioni. I dati, in questo caso, sono stati raccolti dal National Center for Health Statistics (2017), e gli autori dello studio li hanno associati al periodo 2003-2006. In questo modo è stato possibile fare una proiezione di quante persone negli Usa, vive nel 2019, sarebbero sopravvissute nei prossimi anni a seconda dell'attività fisica svolta, e quanti "anni extra" avrebbero vissuto. "Mi sono chiesto come l'attività fisica si sarebbe tradotta in aspettativa di vita e quanto tempo di vita in più avrebbe potuto apportare una sola ora di camminata" , ha dichiarato il dottor Lennert Veerman, docente di Salute pubblica all'università di Medicina e Odontoiatria della Griffith University.

I risultati dello studio

Il risultato della ricerca è stato che gli americani di età pari o superiore a 40 anni potrebbero vivere 5,3 anni di più se praticassero il 25% in più di attività fisica. Un'ora in più di camminata potrebbe allungare la vita dei più sedentari addirittura di 6,3 anni. " Se si è già molto attivi, un'ora di cammino in più potrebbe non fare molta differenza poiché, in un certo senso, si sono già 'esauriti' i benefici ", ha dichiarato Veerman, come riportato da Vanity Fair. L'analisi statistica è stata suddivisa in quartili e se il gruppo meno attivo aumentasse un poco il suo livello di attività fisica, raggiungendo quello del gruppo più attivo, potrebbe addirittura allungarsi la vita di 10-11 anni. "Questa non è una prospettiva irragionevole, poiché il 25% della popolazione lo sta già facendo. Può trattarsi di qualsiasi tipo di esercizio, ma equivarrebbe all'incirca a poco meno di tre ore di cammino al giorno" , ha aggiunto il professore. Insomma, i benefici maggiori vanno proprio a chi è meno attivo.

"Se sei già molto attivo rientri in quel quartile più alto e un'ora di camminata in più potrebbe non fare molta differenza poiché, in un certo senso, hai già massimizzato i benefici ", ha infatti spiegato l'esperto, come riportato dal Corriere.

Se invece quel quartile della popolazione meno attiva over 40 aumentasse il livello di attività fino a raggiungere quella praticata dal quartile più attivo, potrebbe vivere in media circa 11 anni in più: può essere qualunque tipo di esercizio, ma equivarrebbe più o meno a circa tre ore di camminata al giorno

", ha concluso.

Via libera, dunque, a camminate, non per forza a ritmi serrati. Basta poco. Anche scendere dall'autobus a una fermata prima della nostra, o passeggiare mentre siamo impegnati al telefono.