A Como arriva lo United

Per certi aspetti la Champions League può essere molto democratica, nel senso che come per Como -Manchester United di stasera (ore 18.45, Sky) giocano la stessa competizione due squadre costruite agli antipodi. Una benissimo, quella lariana, e l’altra sperperando l’impossibile come i Red Devils, una delle grandi malate d’Europa. Il Como è arrivato in Champions con un percorso regolare e intelligente, fatto di acquisti mirati con un allenatore, Fabregas, a cementare la sua proposta di gioco. Da quando il tecnico catalano ha preso le redini della squadra, nel 2023, lo United ha invece cambiato 5 allenatori, silurando tra gli altri anche Amorim, oggi al Milan, e lo stesso Carrick non è che se la stia passando bene. «Loro in crisi? Non è così, è una bugia - ha smorzato i toni Fabregas alla vigilia -. Per noi una sarà una giornata storica, proveremo comunque a vincere come sempre » Jesus Rodriguez e Chalobah assenti sicuri nel Como.