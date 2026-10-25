Ancora pazza Inter a San Siro: i nerazzurri ribaltano la Fiorentina con due gol nel finale

L’Inter vince 2-1 contro la Fiorentina a San Siro in una gara dalle grandi emozioni e mantiene il passo della Lazio al primo posto in classifica. Ennesima grande rimonta della squadra di Chivu, che sigla due gol nel recupero e si dimostra ancora una volta più forte della cattiva sorte, delle parate di De Gea e anche di qualche decisione arbitrale discutibile.

Nel primo tempo i nerazzurri sonnecchiano per mezz’ora contro una buona Fiorentina. Poi è De Gea a salire in cattedra, salvando il risultato su Thuram e Pio Esposito con due grandi interventi. Nella ripresa l’Inter alza i ritmi, alla ricerca del vantaggio. A sbloccare il match ci pensa però l’ex Milan Alex Jimenez, che sorprende Provedel con un tiro da fuori nel sette. La reazione dell’Inter è furiosa. I nerazzurri protestano per un rigore non concesso per fallo di Viery su Thuram, poi colpiscono due volte la traversa con Carlos Augusto. Nel finale succede di tutto. Al 90’ Thuram trova il pari con un colpo da biliardo poi al 95’ si conquista il rigore che decide il match. Segna Zielinski e manda in estasi San Siro.

La partita

Sorprese di formazione per Chivu, che sceglie Carlos Augusto per Dimarco mentre in attacco Pio Esposito viene preferito a Bonny. In casa viola a supporto di Pellegrino ci sono Mastantuono e Njie. Inizio a ritmi bassi con la Fiorentina, che gioca in maniera molto propositiva con Mastantuono in grande evidenza. L’Inter non riesce ad alzare i ritmi e sono poche le occasioni da gol costruite dai nerazzurri. La prima chance arriva al 27’. Diouf ha spazio per il tiro dopo un batti e ribatti in area ma calcia altissimo. Il match si accende. Al 35’ Thuram va via sulla destra e conclude in diagonale. Grande intervento di De Gea di piede. Il portiere spagnolo si supera poco dopo, salvando su uno stacco di testa di Pio Esposito. Ora la squadra di Chivu ha rotto gli indugi. Al 44’ ancora Thuram ci riprova dalla stessa mattonella ma De Gea si conferma in giornata di grazia. Il primo tempo si chiude senza reti.

L’Inter riparte subito all’attacco. Affondo di Carlos Augusto sulla sinistra e servizio per Thuram, che prova un difficile tocco di esterno, fuori di poco. Si fa male Pongracic al suo posto entra Viery. Stessa trama di gioco e nuova occasione per i nerazzurri. Carlos Augusto mette un pallone in mezzo per Thuram, che va al tiro. De Gea risponde di istinto e mette in corner. Chivu si gioca la carta Bonny al posto di Pio Esposito. Al 64’ si sblocca il match. L’ex Milan Jimenez trova un jolly da fuori area, trovando l’incrocio dei pali, cogliendo di sorpresa Provedel. La reazione dei nerazzurri è immediata. Al 69’ contatto in area tra Viery e Thuram, il rigore sembra netto ma Mariani non lo concede. Adesso la pressione dei nerazzurri cresce. Al 71’ Carlos Augusto spizza su una punizione di Calhanoglu e colpisce la traversa. Stessa sorte per il brasiliano pochi minuti dopo sugli sviluppi di un corner. Nel finale è un assedio. Al 90’ Thuram trova l’impatto giusto su un cross di Bonny. Un colpo da biliardo su cui non può nulla De Gea. Al 95’ Valdepenas abbraccia Thuram in area. Stavolta Mariani concede il rigore. Sul dischetto si presenta Zielinski, che trasforma con una conclusione centrale. Si gioca fino al 100’ poi può cominciare la festa nerazzurra.

Il tabellino

INTER (3-5-2) - Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni (79’ Dimarco; Diouf, Barella (85’ Lavelli), Calhanoglu (79’ Zielinski), Mkhitaryan (79’ Sucic), Carlos Augusto; Pio Esposito (64’ Bonny), Thuram. Allenatore: Cristian Chivu

FIORENTINA (4-3-3) - De Gea; Jimenez (76’ Dodò), Dragusin, Pongracic (51’ Viery), Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono (75’ Gnonto), Pellegrino (82’ Beto), Njie (83’ Joao Mario). Allenatore: Paolo Vanoli

Marcatori: Jimenez (F) 64’,Thuram (I) 90’, Zielinski (I) 95’ (rigore)

Ammoniti: Viery (F), Valdepenas (F)

Arbitro: Maurizio Mariani (Aprilia)