Cisse all’esordio. Favola Palma, un esempio per Tresoldi

nostro inviato a Firenze

C’è chi fa le valigie come Zaniolo («problemi personali, devo lasciare il ritiro»). C’è chi invece vive un sogno come il 18enne Palma, che ha preferito l’Italia alla Germania - un invito al titubante Tresoldi... - e confessa di non aver inizialmente «sentito la chiamata del ct perché mi stavo allenando». E c’è chi vede la possibilità di un’incredibile debutto con l’azzurro dei grandi all’inizio di questa nuova avventura. Il forfeit di Zaniolo gli ha aperto uno spazio da titolare come esterno destro, anche se Mancini continua a provarlo solo come alternativa di Pio Esposito centravanti. In undici mesi Alphadio Cisse, 20enne di Treviso e italiano di seconda generazione, è passato da un Catanzaro protagonista in B al Milan dove è diventato il miglior realizzatore (otto reti in quest’avvio di stagione, cinque in A e la storica tripletta in Europa) e ora alla corte di Mancini. Stava per lasciare il campionato italiano a gennaio: i rossoneri, con un’offerta di 10 milioni al Verona, lo hanno bloccato mentre stava per dire sì al Psv Eindhoven.

Tra i giovani approdati a Coverciano è quello che mostra già grande personalità: dice di non temere la pressione («credo di avere le spalle larghe per reggerla»), di poter giocare «in tutti i ruoli dell’attacco» e di voler fare un passo alla volta («qui ci sono giocatori che hanno vinto un Europeo, bisogna avere rispetto, il primo pensiero è l’esordio e poi si vedrà»). E manda persino un messaggio da leader al Milan: «Per questo club vincere è una priorità oltre che la normalità, va bene puntare allo scudetto ma non è giusto trascurare alcuna competizione». Cresciuto nel mito di Pogba e Seedorf, sorprende - ma non più di tanto - sentirlo parlare di Balotelli come suo «punto di riferimento in Nazionale». Il compagno di squadra a Catanzaro Liberali, approdato a Coverciano anche grazie al suo sì al Como, dice che Alphadio «vive nel suo mondo, se gli mandi un messaggio ti risponde dopo tre giorni, ma in campo sa isolarsi e gioca spensierato». Domani l’Italia sfiderà la Francia, squadra di fenomeni. A Cisse, genitori della Guinea che è stata colonia francese, «stuzzica» l’idea di un debutto di prestigio. Per di più a Milano, il suo stadio.