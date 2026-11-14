Il brutto vizio di fischiare gli inni

Proviamo ad immaginare un evento pubblico, istituzionale, in Italia. Proviamo ad immaginare il Presidente della Repubblica che rende omaggio ad un ospite per il quale viene suonato l’inno nazionale. Proviamo ad immaginare che durante l’esecuzione, gli spettatori presenti, di ogni ordine e censo, si mettano a fischiare e lanciare cori. Impossibile, no? Possibilissimo, invece, negli stadi di calcio, in Italia, in Francia, in Inghilterra, dovunque nel volgare mondo del pallone. È accaduto giovedì a San Siro Milano, si era manifestato prima all’Olimpico di Roma, fischi e strilli contro la Marsigliese o la Brabançonne e, aggiungete pure God save the King o Das Lied der Deutschen, tutto fa brodaglia, schifo, vergogna, falsi patrioti e veri vigliacchi, non si ha rispetto per l’avversario che, come minimo, deve morire, cori rivolti a persone scomparse, canti razzisti, gesti minacciosi e sguaiati, gli stadi sono lupanari di voci e comportamenti, gli attori in campo non reagiscono, l’arbitro teme di applicare il regolamento, si potrebbe anche sospendere l’esecuzione dell’inno, perché no, così da svergognare gli idioti, invece si prosegue con una rappresentazione che nulla ha a che fare con lo spirito sportivo, semmai a quello delle cloache o degli anfiteatri romani, là dove la folla urlava e fischiava (sibili), partecipando allo spettacolo dei gladiatori e alla caccia agli animali. Non è cambiato nulla, anzi è peggiorato, se al tempo del Colosseo, il pubblico urlava mitte, lascialo andare, o iugula, sgozzalo, oggi le meravigliose curve, e non soltanto quelle, si fanno riconoscere con i fumogeni, le bombe carta, lo spaccio di droghe, i ricatti, le sfide e le aggressioni fisiche. Anche il minuto di silenzio viene interrotto dall’applauso, il momento sacrale, durante un funerale o il ricordo del defunto, provoca il battimani, la commozione e il cordoglio vanno esibiti come se si trattasse di un evento festoso, in principio fu il rito funebre per Anna Magnani, all’attrice venne dedicato un lungo applauso come se fosse calato il sipario alla fine di una carriera, diventò moda, per artisti e politici e, addirittura, pontefici. Mi auguro che non si arrivi ai fischi, questi sono riservati al nostro meraviglioso pubblico del football per gli inni nazionali.