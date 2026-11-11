Italia, ecco come funziona la caccia grossa di Mancini

nostro inviato a Firenze

In principio ci fu Retegui, secondo molti segnalato a Mancini dall’amico ed ex compagno di squadra Veron. E ora che il processo di ringiovanimento della Nazionale procede spedito, la caccia ai baby talenti come Cisse e Liberali, tra gli ultimi arrivati a Coverciano, non si ferma solo all’Italia con le medio-piccole della A (vedi Frosinone e Torino) che nell’ultima tornata di convocazioni fornisce gran parte dei calciatori alle varie Nazionali. C’è il caso del 18enne brasiliano Robinho Junior, figlio d’arte già in prima squadra nel Genoa: prematuro parlare di azzurro ma nella Primavera dei Grifoni è sembrato quasi fuori contesto per passo e inventiva. E un altro profilo entrato nel radar del ct è il 22enne centrocampista aretino Lorenzo Amatucci, prodotto della cantera della Fiorentina come Kayode e Favasuli, colonna del Deportivo La Coruna in Liga dove ha trovato finalmente casa dopo anni di prestito. Baldini lo ha convocato in Under 21, a marzo potrebbe fare il salto tra i grandi.

I nomi sul taccuino sono tanti, pensando a Tresoldi e alla sua preferenza per ora data alla Germania, ma prosegue anche fuori dall’Europa. Il lavoro si svolge sostanzialmente su tre fronti: lo scouting vero e proprio attraverso la rete di osservatori che si recano di persona a visionare i giocatori o lo fanno attraverso i video; la segnalazione di un singolo osservatore o le classiche «soffiate»; il lavoro di Maurizio Viscidi, coordinatore tecnico delle nazionali giovanili, sugli under italiani e su quelli che ancora non hanno la cittadinanza italiana o semplicemente sportiva (ha seguito l’iter di Ahanor, uno dei profili futuribili per l’Italia).

L’Argentina resta il mercato più interessante. Si parte da Marco Di Cesare, 22enne difensore centrale del Racing Avellaneda che ha vinto l’ultima Copa Sudamericana, segnalato al dt azzurro Ranieri dal suo calciatore alla Roma Nicolas Burdisso. Non ha ancora debuttato nell’Under 23 argentina, potrebbe far comodo all’Italia. Dal Racing al River Plate per il centrocampista Giuliano Galoppo, un po’ più «vecchio» (è un classe 1999), con esperienze in Brasile. Lui non dimentica le origini italiane e parla dei tanti racconti della sua famiglia sul nostro paese, direbbe subito sì a Mancini.

All’Italia si è già proposto Agustin Modica, attaccante di origini liguri classe 2003 capocannoniere del Gimnasia di Mendoza, anche se le relazioni sul calciatore fatte degli osservatori di Mancini non sono state positive. Chi si sta mettendo in mostra nel Botafogo, in Brasile, è il 19enne attaccante Alvaro Montoro cresciuto nel Velez Sarsfield secondo ai Mondiali Under 20 in Cile. È giovane, non è una prima scelta nell’immediato, ma va tenuto d’occhio. Così come Alessandro Vogt, svizzero di origini italiane, attaccante classe 2005 dell’Hoffenheim ma 15 reti in 37 gare nella Super League elvetica nonostante un infortunio muscolare a marzo prima di approdare in Bundesliga. Lo scouting prosegue...