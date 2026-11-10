La Milano-Roma

Il tramonto del regno sabaudo, casate Juventus e Torino insieme con la crisi del regno di Napoli, hanno permesso il ritorno dell’impero romano e della lega lombarda. La provocazione tenta di disarmare l’enfasi che accompagna il momento del nostro calcio, le due romane e le due milanesi dominano la scena, se Inter e Milan fanno parte degli almanacchi, Lazio e Roma sono stati episodi come conferma la loro argenteria, a queste protagoniste si possono e si debbono aggiungere, nella stessa area geografica, Como e Frosinone, come campo largo Atalanta e Monza.

Di certo la svolta è meritata, il campo ha detto questo finora, i patrimoni sono diversi, tutti di proprietà straniera, sei americane e una indonesiana, fatta eccezione, questa è la paradossale anomalia, della Lazio, esclusiva di Claudio Lotito. Il totale dei punti della regione Lazio è di 76, quello della Lombardia è appena sotto, 75. Al tavolo è venuta a mancare, dunque, la Juventus che pur conservando dalle origini la stessa famiglia titolare, ha smarrito la propria identità, il Torino è uscito da trentasei anni dalle classifiche (storico terzo posto nel 92, Emiliano Mondonico allenatore, Borsano presidente), il campionato ha lasciato posti vuoti subito occupati, su tutti il Como che di italiano ha poco ma fa parte del carrefour che è la serie A, poi il fantastico viaggio della Lazio e l’imprevista apparizione del Frosinone per una geografia calcistica ridisegnata. Non si tratta di congiunture favorevoli, nemmeno di miracoli, nessuna sembra destinata ad un risveglio crudele, il calcio sa cambiare attori anche se, alla fine, i conti riguardano i soliti noti, negli ultimi trentuno anni, dall’introduzione dei 3 punti a vittoria, Lazio e Roma hanno vinto una sola volta, il Napoli due, il resto è stato spartito in tre, Juventus-Inter-Milan. Da oggi al 30 maggio, si accettano scommesse.