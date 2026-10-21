L’Inter in dieci soffre ma batte lo Shakhtar: Carlos Augusto firma la prima vittoria in Champions

L’Inter vince 1-0 contro lo Shakhtar Donetsk a San Siro nella terza giornata valida per la League Phase di Champions. Successo sofferto, (complice anche l’espulsione di Bastoni) e importantissimo per i nerazzurri, che conquistano i primi tre punti, dopo due sconfitte consecutive. Primo tempo senza grandi emozioni. I nerazzurri si fanno vedere in un paio di occasioni con Bonny poi è lo Shakhtar a rendersi pericoloso nel finale della prima frazione prima sugli sviluppi di un angolo con Bondar su cui è pronto Martinez poi con Ocheretko, il cui tiro finisce fuori di pochissimo. Nella ripresa l’Inter non si sveglia dal torpore e al 68’ resta in dieci uomini per l’espulsione di Bastoni, sanzionato con due cartellini gialli in due minuti. Nel momento più complicato i nerazzurri trovano il gol con Carlos Augusto, al quarto gol stagionale, che servito da Mkhitaryan trafigge di sinistro Ryznik. Nel finale Mkhitaryan spreca il raddoppio poi è Martinez a salvare il risultato su Matvienko. Può fare festa San Siro per una vittoria fondamentale per il prosieguo del cammino in Champions.

La partita

L’Inter parte subito all’attacco. Recupero palla alto di Sucic, che serve in verticale Bonny. Il pallone finisce a Thuram, la cui conclusione viene parata da Ryznik. I nerazzurri insistono con Bonny molto attivo. L’attaccante ivoriano gira in area senza successo al 19’ poi subito dopo ci riprova con un sinistro rasoterra, trovando l’intervento di Ryznik. Col passare dei minuti i nerazzurri perdono d’intensità e viene fuori lo Shakhtar. Gli ucraini vanno vicini al gol. Al 41’ sugli sviluppi di un corner Martinez salva su Bondar. Poi in chiusura Bastoni prolunga dove va Ocheretko, che stringe troppo il tiro fuori di pochissimo. Il primo tempo si chiude senza nessun gol e senza troppe emozioni.

Si riparte con gli stessi undici da parte di entrambe le squadre. Grande equilibrio in mezzo al campo e occasioni da rete che latitano. Primi cambi per Chivu, entrano Zielinski per Calhanoglu, Diouf per Spence e Bisseck per Dimarco con Carlos Augusto, schierato avanzato. Al 69’ l’Inter resta in dieci uomini per un doppio giallo di bastoni. Il primo comminato per proteste, il secondo per una spinta all’avversario. Comincia la girandola dei cambi anche per lo Shakthar. L’ingresso di Mkhitaryan cambia la partita. L’armeno serve un gran bell’assist a Carlos Augusto, che con una conclusione di esterno sinistro supera Ryznik. All’84’ l’Inter va vicina al raddoppio. Fa tutto Thuram,che serve Mkhitaryan al centro dell’area. L’armeno si attarda nella conclusione facendo rientrare la difesa ucraina e poi calcia fuori. All’88’ Martinez salva il risultato su un colpo di testa di Matvienko, sugli sviluppi di un corner. Gli ultimi minuti l’Inter tiene botta e si prende la prima vittoria in Champions.

Il tabellino

INTER (3-5-2) - J. Martinez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Spence (59’ Diouf), Barella, Calhanoglu (59’ Zielinski), Sucic (74’ Luis Enrique), Dimarco (59’ Bisseck); Bonny (75’ Mkhitaryan), Thuram. Allenatore: Cristian Chivu

SHAKHTAR (4-1-4-1) - Ryznik; Tobias, Bondar, Matvienko, Pedro Henrique; Ocheretko (73’ Isaque Silva); Alisson (83’ Bruninho), Pedrinho (32’ Nazaryna), M. Gomes, Mendoza (72’ Newerton); Elias (73’ Traoré). Allenatore: Arda Turan

Marcatori: Carlos Augusto (I) 77’

Ammoniti: Ocheretko (S), Thuram (I), Gomes (S), Sucic (I)

Espulsi: Bastoni (I) 68’

Arbitro: Harm Osmers (Germania)