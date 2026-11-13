L’Italia in cui credere: non s’abbatte, lotta e fa piccola la Francia

Erano anni che una notte non era così azzurra e chissene se questa è solo la Nations League, arriverà presto l’Europeo, torneremo anche al Mondiale. Intanto siamo in testa al girone e domenica basterà un pareggio a Bruxelles per i quarti di finale. L’Italia spazza via la Francia (3-1), scesa a San Siro con tutta la boria dei suoi campioni, palleggiatori sopraffini e presuntuosi, in vantaggio per un errore grande così di Donnarumma, ma poi capaci solo di rimirarsi allo specchio, con difensori che non sanno difendere (due rigori ridicoli), l’attacco orfano del più grande di tutti e un ct che ha un’immagine (immensa) molto più grande della sua esperienza in panchina. Cantiere noi, cantiere loro. L’assenza di Mbappé va contata. Rispetto a Saint Denis manca pure Dembelé, Thuram la guarda da casa e così Zizou alterna Doué e Barcola fra il centro e la fascia sinistra. Lavoro duro per Kayode, straordinari per l’altro Esposito, chiamato spesso a rinculare fino alla area di rigore. Più palleggio che pressione, quando attacca la Francia è tutta nella metà campo azzurra, difendersi è un po’ scelta, ma soprattutto è necessità. Donnarumma è meno importante che a Parigi, stavolta sono due pali a dargli una mano.

L’avvio dei Bleus è devastante, oltre il 70% di possesso palla e 3 tiri nei primi 10 minuti, fino all’errore di Donnarumma che spalanca la porta a Olise per il gol dell’illusione francese. Potrebbe essere l’inizio della fine e invece il vantaggio immediato toglie veleno alla banda Zidane, che da lì in poi mette in campo tutto ciò che non andrebbe mai fatto. Loro sono più forti, noi siamo stati più bravi. Perché il calcio è anche questo. E cosa puoi fare contro quelli più forti? Sperare che sbaglino. E da un errore, anche loro, parte l’azione del pareggio. Primo tiro, prima occasione e subito gol.

Lo firma Esposito, da centro basso di Cambiaghi e in anticipo su Upamecano, esattamente come domenica aveva bruciato Ramon dall’altro lato, come due gol allo specchio per mostrare un’altra volta i muscoli. Sebastiano avrebbe il pallone per portarlo nella storia, due fratelli in gol in azzurro nella stessa partita, ma sbaglia il primo rigore (conquistato da un ottimo Cambiaghi). Così Pio - in lacrime per l’errore di Seba - nella storia ci entra da solo, segnando in 9 gol in 14 partite azzurre, tanta roba, soprattutto alla sua età (Vieri nelle prime 14 ne segnò 8, ma aveva già 25 anni, Pio 21). In mezzo, il gol di Frattesi, da Dimarco. Molto bello, come la notte azzurra. È già tanta roba, teniamocela stretta. «Dopo il loro gol rischiavamo la goleada, la squadra ha avuto una grande reazione», le parole di Mancini alla fine.