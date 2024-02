Il Milan piega il Frosinone in rimonta e a fatica. C'è una squalifica pesante in vista del Napoli

Ascolta ora: "Il Milan piega il Frosinone in rimonta e a fatica. C'è una squalifica pesante in vista del Napoli"

Il Milan di Stefano Pioli passa in vantaggio allo Stirpe contro il Frosinone grazie al gol di testa di Olivier Giroud ma subisce poi il ritorno della squadra di casa che la pareggia prima con il rigore realizzato da Soulé (concesso per fallo di mano di Leao) e la ribalta poi nella ripresa con il gol di Mazzitelli (impreciso nella circostanza Maignan). Il Milan, però, come spesso gli è capitato negli ultimi anni ha dimostrato di avere sette vite come i gatti e con caparbietà, voglia, grinta ma anche un po' di fortuna è riuscita a pareggiarla e vincerla grazie alle reti di Gabbia, di testa da due passi su torre aerea di Giroud, e con il subentrato Luka Jovic che ha approfittato di una topica difensiva tra Valeri e Romagnoli per battere Turati per il 3-2 finale.

I rossoneri hanno vinto una partita fondamentale per consolidare il posto Champions e per continuare ad alimentare le speranze scudetto anche se contro il Frosinone la squadra di Stefano Pioli ha sofferto più del dovuto e molto probabilmente, per quanto visto in campo nell'arco dell'intera partita, sarebbe stato più giusto un pari. Il Milan, però, ha ottenuto i tre punti che lo proiettano a quota 49 punti, a meno 4 dalla Juventus e a meno 5 dall'Inter che si incontreranno domani sera nel derby d'Italia (con i nerazzurri che hanno anche una partita ulteriore da recuperare). Giallo pesante per Reijnders che sarà costretto a saltere il big match di domenica 11 febbraio, a San Siro, contro il Napoli di Walter Mazzarri.

La cronaca della partita

Dopo 15 minuti di studio con il Frosinone messo bene in campo il Milan passa in vantaggio al primo tentativo con Giroud. Azione di ripartenza del Milan, la palla arriva sui piedi di Leao che di destro dipinge un bell'assist sulla testa dell'attaccante francese che fulmina l'imperfetto Turati. I padroni di casa si sono lamentati per un fallo presunto di Rejinders a centrocampo ma per il Var è tutto regolare. La risposta del Frosinone è con Seck che di sinistro impegna alla parata in angolo Maignan.

Al 22' ecco l'episodio in favore dei padroni di casa: cross dalla destra di Gelli e mano larga di Leao proprio all'interno dell'area di rigore: per Pairetto è rigore, confermato anche dal Var. Dal dischetto Soulè calcia bene e sigla il pareggio. Al 30' Pulisic calcia in porta trovando i pugni di Turati. In pieno recupero Leao se ne va via a sinistra e la mette in mezzo trovando il contrasto di Okoli che fa impennare il pallone: Turati smanaccia e toglie la palla di fatto a Pulisic.

Nella ripresa Seck se ne va via a Theo Hernandez e viene affrontato irregolarmente da Reijnders che viene ammonito e diffidato salterà il big match contro il Napoli di domenica prossima a San Siro. Al 57' azione personale di Kaio Jorge che ci prova poi con un destro strozzato che finisce alla destra di Maignan. Al 64' ecco il vantaggio del Frosinone: Barrenechea batte velocemente la punizione servendo Soulé che vede il movimento in profondità di Mazzitelli che calcia di destro e batte Maignan (non irresistibile nella circostanza). Al 72' calcio d'angolo elaborato per il Milan che alla fine arriva al cross per la testa di Giroud che fa da torre per Gabbia che in tuffo di testa da pochi passi segna il 2-2. I rossoneri trovano il vantaggio al minuto 82' con Jovic che approfitta di una topica difensiva del duo Valeri-Romagnoli per siglare da pochi passi il 3-2.

Il tabellino



FROSINONE: Turati; Gelli, Romagnoli, Okoli, Brescianini (85' Reinier); Mazzitelli (85' Ibrahimovic), Barrenechea, Harroui (77' Lirola); Soulé, Kaio Jorge (77' Cheddira), Seck (77' Valeri). Allenatore Eusebio Di Francesco

MILAN: Maignan; Calabria (86' Florenzi) , Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders (61' Bennacer), Adli; Pulisic (80' Jovic), Loftus-Cheek (61' Okafor), Leao; Giroud (86' Musah) Allenatore Stefano Pioli

Marcatori: 17' Giroud (M), 23' Soulé (F), 64' Mazzitelli (F), 72' Gabbia (M), 82' Jovic (M)

Ammoniti: Loftus-Cheek (M)m Reijnders (M), Harroui (F)

Arbitro: Luca Pairetto (Nichelino)