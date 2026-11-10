Nazionale, Mancini dà il via all’operazione svecchiamento

nostro inviato a Firenze

Giovane, anzi giovanissima. Più per scelta che per necessità, l’Italia di Roberto Mancini che affronterà le ultime curve del girone di qualificazione di Nations League avrà l’età media più bassa (24 anni e 171 giorni) delle precedenti 65 del ct jesino. Un passo avanti notevole se si pensa che quella della squadra titolare di Gattuso nello spareggio di Zenica di marzo era di 26 anni e mezzo.

Francia, poi Belgio in soli quattro giorni. Con un solo trentenne in rosa, il portiere Vicario, ben sette Under 21 (nove se si considerano Cassano - il 17enne possibile play alla Jorginho in futuro - e Lontani, di passaggio a Coverciano prima di tornare nelle rispettive Nazionali giovanili) e persino i più esperti del gruppo nati tra il 1999 e il 2000 compreso il rientrante Zaniolo di nuovo sotto esame. La situazione in A non è cambiata molto a livello di minutaggio di giovani, lo ha sottolineato anche Mancini, ma l’obbligo è di continuare a cercare quelli di qualità anche con doppio passaporto, seguirli e valutarli se convocati. È il caso di Palma, strappato alla Germania. Sarà il caso di Tresoldi in futuro, se Mancini e Ranieri riusciranno a convincerlo a scegliere l’azzurro («sono possibilista», così il ct). Di sicuro nelle sfide di giovedì a Milano con la Francia e domenica a Bruxelles con il Belgio, almeno tre giovani potrebbero partire titolari.

«L’obiettivo, per come si è evoluta la situazione del girone, è di giocarci la qualificazione fino all’ultimo, vogliamo alzare ancora l’asticella - ha sentenziato il ct che non vuole mollare la presa -. Non ci sono più i blocchi delle grandi squadre e rispetto al 2018 mancano anche giocatori del livello di Bonucci, Chiellini, Verratti e Jorginho, tanto per citarne alcuni. Ma sono contento perché da settembre a oggi si sta creando un bel feeling tra giovani e veterani». Certificata la ripartenza dopo il terzo mondiale fallito di fila e già sicura di essere testa di serie per i sorteggi delle qualificazioni europee, l’Italia è attesa da un San Siro da tutto esaurito (oltre 62mila biglietti venduti, ci sarà anche il neo campione del mondo di Formula 1 Kimi Antonelli) e non solo perché l’avversario sarà la blasonata Francia. «Mi fa piacere ma poi servono i risultati», così il ct. Che spiega come gli allenatori di A cerchino di giocare di più anche a costo di perdere, risponde al procuratore di Calò («lo stiamo seguendo, ma non posso chiamare un giocatore di 29 anni se lo dice il suo agente...») - e il tecnico del Frosinone Alvini dice di rispettare la scelta del ct -, tira una stoccatina ad Assocalciatori e allenatori per il dietrofront sulla candidatura a presidente di Giovanni Malagò («non hanno fatto una bella figura»).

Ieri sotto il diluvio prime prove tattiche di 4-3-3 con divisioni in gruppetti in base ai ruoli (Cisse insieme ai centravanti). E la visita toccante di altri giovani, tre sopravvissuti alla tragedia di Crans Montana. Tra sorrisi, abbracci ed emozioni.