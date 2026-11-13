Pilastri giusti per l’edificio azzurro

Se la missione dichiarata è il prossimo mondiale, allora nessuno può pretendere dal ct Mancini e dal suo staff che la Nazionale sia già scolpita a pochi mesi dalla ripartenza, l’ennesima. Specie se poi alle spalle del calcio azzurro che ha infiammato ieri sera San Siro c’è stato il deserto dei tre mondiali mancati. Si deve invece reclamare l’inizio di una semina calcistica che fin qui ha conosciuto una sequenza suggestiva e molto promettente. Specie poi se al cospetto di un rivale non certo qualunque ma la Francia, potenza mondiale di primissimo piano insieme con la Spagna, dotata di talento impressionante anche in assenza di Mbappè, accadono giocate mirabolanti. E allora i primi pilastri su cui sarà possibile costruire il nuovo palazzo azzurro si intravedono molto chiaramente. Perché ad esempio ammirare Calafiori affrontare il duello, uno contro uno, con Olise senza indietreggiare di un centimetro, saggiare il fiuto da autentico bomber di Pio Esposito sotto porta o dal dischetto, oppure restare incantati dal coraggio con cui Cambiaghi riesce a sfidare il suo dirimpettaio Malo Gusto procurando il rigore sprecato dall’altro Esposito, vuol dire che sul prato spelacchiato di San Siro, può nascere qualcosa di molto divertente per l’avvenire. Perché - è questa la prima vera lezione appresa ieri sera- ragazzi di buonissima volontà e tecnica esistono nelle pieghe del calcio italiano. Basta scoprire le pepite finite sotto l’acqua di un campionato che nega l’accesso ai giovanissimi, in Italia e anche all’estero (è il caso di Kayode). Serve rischiare come è capace di fare Mancini con quella sua aria sorniona suggerendo a Frattesi il blitz e ritrovare tutti insieme con il sorriso contagioso di Kimi Antonelli in tribuna. Anche lui, fino a un paio di anni fa, era un perfetto sconosciuto. Proprio come l’ultimo arrivato, Vergara.