Grave lutto per Pioli: E lascia San Siro dopo la vittoria

Stefano Pioli è "fuggito" da San Siro al termine di Milan-Fiorentina e secondo quanto riportato da Sportmediaset sarebbe riconducibile ad un motivo familiare: un lutto. Il tecnico rossonero, dunque, non ha svolto la consueta attività post partita, come di consueto, e al suo posto ai microfoni di Dazn si è presentato Paolo Maldini che ha tirato un sospiro di sollievo per una vittoria arrivata, ancora una volta, a tempo scaduto: "Vittoria fondamentale per chiudere bene il 2022, il pareggio sarebbe stata una mezza sconfitta".

Il direttore dell'area tecnica ha poi parlato della classifica di Serie A esaltando il Napoli: "La classifica? Abbiamo due punti in meno dell’anno scorso, ma la differenza col primo posto è merito del Napoli che sta facendo cose incredibili. Non vincere oggi avrebbe cambiato la sosta. Abbiamo ottenuto questa vittoria con sacrificio e senza un gioco armonioso, ma avevamo voglia di vincere e ce l'abbiamo fatta".

Maldini ha poi esaltato questi primi tre mesi del Milan: "A Cremona siamo stati brutti e abbiamo interpretato male la gara, ma per il resto non si può dire nulla. Siamo agli ottavi di Champions, dobbiamo recuperare alcuni giocatori. Abbiamo una consapevolezza diversa che deve essere accompagnata dall'entusiasmo che ci ha portato a vincere l'anno scorso". Il dt, però, crede ancora allo scudetto nonostante il meno otto in classifica: "Certo che ci crediamo allo scudetto. L'anno scorso quando abbiamo giocato il derby di ritorno eravamo a -7, poi abbiamo vinto il titolo. Sappiamo che non è facile tenere questo ritmo fino alla fine, noi ovviamente dobbiamo crescere".

Un 2023 da protagonisti

Il Milan arriva dunque alla sosta con un margine di otto punti di ritardo e nel 2023 vuole stupire ancora come fatto nel 2022. I rossoneri per completare il girone d'andata avranno ancora quattro sfide dure: Salernitana fuori casa, Roma in casa, Lecce e Lazio a domicilio. Tre trasferte molto calde e José Mourinho in casa: è questo l'intenso mese di gennaio dei rossoneri che in tutto questo affronteranno anche il Torino negli ottavi di finale di Coppa Italia e l'Inter nella finale di Supercoppa Italiana.

A febbraio, poi, oltre al derby del 5 che rievoca bei ricordi vista la data (l'anno passato i rossoneri vinsero in rimonta la Stracittadina dando al via alla rimonta che portò poi lo scudetto), anche gli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham di Antonio Conte, dell'ex Inter Ivan Persic e degli ex Juventus Kulusevski-Bentancur. Pioli sa che il suo Milan dovrà ancora lavorare molto per riconfermarsi, Napoli permettendo, con i mesi di gennaio-febbraio e marzo che saranno decisivi per capire le reali ambizioni del Diavolo.