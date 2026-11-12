San Siro chiamò

Italia-Francia, stasera, è una sfida che promette emozioni: gli azzurri affrontano la capolista del gruppo 1 di Nations League con la voglia di confermarsi e rimisurarsi con una grande del calcio europeo. La transizione, con tanti giovani, non cancella l’ambizione. «Cerchiamo conferme e miglioramenti. Poi, visto che abbiamo sette punti e due partite da giocare, possiamo qualificarci. È una cosa buona e all’inizio anche un po’ insperata», spiega il ct Roberto Mancini. A spingere l’Italia ci saranno oltre 70mila spettatori, chiamati a trasformare San Siro in un alleato. Nelle ultime tre apparizioni, però, la Nazionale ha sempre lasciato il Meazza a testa bassa. L’ultimo ricordo è il poker della Norvegia di Haaland nelle qualificazioni mondiali. Alla Scala del Calcio Mancini ha vissuto serate felici: «Io l’ultima l’ho vinta, e non era neanche semplice, con l’Inghilterra (2022, ndr)». La qualificazione alla fase finale è alla portata, ma il Ct non fa calcoli. «La nostra mentalità deve essere quella di giocare per vincere. Probabilmente ci giocheremo la qualificazione a Bruxelles, perché credo che il Belgio possa fare un buon risultato in Turchia. A meno che noi non battiamo la Francia e loro perdano, cosa che speriamo». L’effetto San Siro non influirà sulle scelte: «Farò quelle che ritengo giuste». C’è poi Donnarumma, sempre fischiato a San Siro. «Spero che la storia possa finire. Gigio è un grande portiere e un ragazzo straordinario. Non credo meriti fischi: allo stadio si dovrebbe andare per tifare. Noi speriamo di metterci nelle condizioni per farci tifare».

Di fronte ci sarà una Francia ricca di talento, a partire da Michael Olise. «Se viene un raffreddore a Olise non è male... Scherzi a parte, è bello giocare partite così con avversari forti», sorride Mancini. E su Mbappé scherza: «Suggerirei di non rischiare, deve giocare la Champions. È meglio se non gioca». Anche senza il fuoriclasse del Real, i transalpini hanno alternative di lusso: «Hanno così tanti attaccanti, uno meglio dell’altro, che è difficile scegliere tra l’uno e l’altro». Calafiori si unisce all’attesa: «Tanta testa e tanto cuore, credo che lo stadio pieno ci aiuterà». Il difensore vuole prendersi responsabilità: «Cerco di trascinare la squadra attraverso le azioni in campo».