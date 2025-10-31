Spalletti alla Juventus: "Possiamo rientrare nel giro scudetto, perché no?

Una delle prime cose che gli hanno chiesto è questa: "Mister, ma non aveva detto che non sarebbe andato in nessuna altra squadra dopo Napoli?". Luciano Spalletti, neo tecnico della Juventus, se l'è cavata in scioltezza: “Estrapolare ciò che ho detto sul Napoli e sulla fine di quel rapporto, sul fatto che non mi sarei messo la tuta di nessuna altra squadra, riguardava quella stagione lì. E così è stato, perché poi di possibilità ne ho avute”. E poi, sempre sul Napoli: "Il tatuaggio del Napoli? Il sangue (durante le visite mediche di ieri, ndr) me lo sono fatto tirare dall'altro braccio, di qua volevo non fosse toccato niente...". Del resto il tecnico toscano non ha problemi ad ammettere che quella all'ombra del Vesuvio è stata una esperienza grandiosa.

"Per me non cambierà niente, io avrò sempre tantissimi amici a Napoli, da alcuni ho ricevuto anche dei messaggi perché poi tornerò a Napoli, è una città che mi rimarrà sempre nel cuore al di là di quelle che saranno le scelte professionali. In tutte le città dove ho allenato ho lasciato qualcosa, ho bellissimi ricordi – ha aggiunto – A Napoli è venuta fuori una cosa superiore per la bellezza del calcio fatto e per quello che abbiamo portato a casa, uno scudetto bellissimo e importante, e ho instaurato un rapporto particolare con quel campionato e con quella gente. Da parte mia rimarrà tutto intatto".

Spalletti è fiducioso sulle possibilità della sua squadra. "Spero di poter rientrare nel giro scudetto, perché no? Anzi, era quello che si commentava ieri con i calciatori nello spogliatoio. Le intenzioni devono essere quelle massime, in questo caso il massimo è rientrare nel giro scudetto. Sono state giocate nove partite, ne mancano ventinove, sono tante - ha aggiunto - E io ne ho viste di tutti i colori nei miei 30 e rotti anni di professione".

"Provo sensazioni bellissime perché sappiamo tutti qual è la storia di questo club, qual è l'organizzazione di questo club, sappiamo che c'è una aspettativa alta. Prevale di più la voglia di riportare questo club ad alti livelli - ha aggiunto tornando sulla delusione per l'esperienza in nazionale .- Anche se io ho assoluto rispetto di questa classifica, del lavoro che ha fatto Tudor, che saluto caramente. Ho avuto la possibilità di conoscerlo e ho avuto la certezza nel conoscerlo che sia una persona splendida e un professionista di quelli veri. Sono sicuro di trovare una squadra in buona condizione mentale, naturalmente dobbiamo lavorare in maniera forte per avere la possibilità di arrivare a quelle ambizioni".

Su Vlahovic, spiega l'allenatore, “non ho ricevuto nessuna imposizione da parte della società, io vedo quello che fa e le sue risposte. E a valutare l'ultima partita giocata le sue intenzioni sono molto chiare. Quel tipo di comportamento mette tutto a posto, ha fatto una splendida partita”.

"Con Spalletti abbiamo un contratto fino al termine della stagione, poi c'è l'opzione per il 2026/2027: non è un qualcosa sulla carta, vedremo come andrà la nostra collaborazione", spiega il direttore generale della Juventus, Damien Comolli, entrando nel dettaglio del contratto firmato da Spalletti.

E anche lo stesso tecnico entra nel discorso: "Non sono uno che ha bisogno di essere assicurato del proprio futuro, lo ritengo corretto che si valuti di volta in volta e non devo stare per forza in una situazione o perché sono legato da un contratto - spiega il toscano - bisogna fare questa esperienza insieme: è una situazione semplice, onesta e chiara, si lavora, si collabora insieme con tutte le persone del mondo Juve e poi si tireranno le somme. Non ho avuto nessuna difficoltà ad accettare un contratto così: visto ciò che è successo precedentemente, fossi stato nella Juve avrei fatto così".